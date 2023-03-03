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Готовность к паводкам проверяют в Костанайской области

3 Марта 2023, 22:00
Готовность к паводкам проверяют в Костанайской области Фото: ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках республиканских командно-штабных учений «Көктем-2023» в жилом массиве Дружба в городе Костанае и на территории города Тобыла Костанайского района состоялись областные тактико-специальные учения по отработке действий в условиях угрозы и неблагоприятного развития паводковой обстановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на территории области проведено 20 тактико-специальных учений с практической отработкой вводных, направленных республиканским и областным штабом учений.

«Организована проверка готовности областных служб, акиматов городов и районов нашей области к предстоящему паводку. Областным штабом руководства учениями отработано 5 вводных. В период учений осуществлялся вывоз снега с улиц и дворовых территорий в количестве 3 200 кубометров, организована помощь по расчистке снега социально уязвимым слоям населения в количестве 63 дворов, уложено 7 тысяч штук мешкотары, проведены берегоукрепительные мероприятия, подсыпка земляной насыпи в количестве 280 кубометров, расчистка 24 водопропускных сооружений и 2 обводных каналов», - сообщили в ДЧС области.

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Всего в данных учениях приняло участие 851 человек и 345 единиц техники.

По данным ДЧС, в регионе для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации создана областная группировка сил и средств общей численностью 2 959 человек, свыше тысячи единиц техники и 108 единиц плавсредств, 267 мотопомп.

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«На период паводка определено 153 пункта сбора пострадавшему населению вместимостью более 12 117 человек. Запланирован облет территорий области, мониторинг и проведение взрывных работ на опасных участках рек. Костанайская область готова к предстоящему паводку», - заверили в ДЧС.

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