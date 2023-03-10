Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Готовность актюбинских водохранилищ к приему талых вод проверил Ералы Тугжанов

Автор:  
Самал Ендибаева
10 Марта 2023, 19:32
Готовность актюбинских водохранилищ к приему талых вод проверил Ералы Тугжанов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Актюбинское водохранилище заполнено на 53 процента от своего максимального объема. Готовность водохранилищ к приему талых вод проверил аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Актюбинском водохранилище Е.Тугжанову доложили, что оно может принять еще 115 млн кубометров воды, заполненность составляет 53 процента.

Саздинское водохранилище заполнено на 40%, оно может принять еще 4,5 млн кубометров воды.

«Проектная мощность водохранилища - 7,5 млн кубов, сейчас водоем может принять еще 4,5 млн кубометров воды. Толщина льда составляет 85 сантиметров. Установлено постоянное наблюдение, вопросы безопасности на контроле», - проинформировал директор филиала РГП «Казводхоз» Мирзабай Нуртазин.

photo


Аким области дал ряд поручений, в том числе по расчистке акватории водохранилища от зарослей камыша.

Также глава региона проинспектировал ход работ по сносу старого неиспользуемого моста через реку Жинишке. Демонтаж был начат 5 марта и уже практически завершен. Данная мера обеспечит беспрепятственный проход талой воды и льда по руслу реки, что позволит избежать подтопления расположенных вблизи садоводческих коллективов. С целью увеличения пропускной способности ранее были проведены работы по расчистке русла реки.

photo


Кроме того, аким области осмотрел снежный полигон, расположенный в районе промзоны. Здесь складировался снег, вывезенный с территории Шанхая. Полигон расположен с учетом рельефа местности, что исключает риск подтопления талыми водами жилых территорий.

По итогам объезда Ералы Тугжанов поручил членам противопаводкового штаба усилить мониторинг по недопущению и минимизации последствий паводков.

Как сообщалось 9 марта, Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вместе со специалистами департамента по ЧС региона совершил облет дамб и плотин в Актюбинской области.

photo


Актюбинская область   Акимат   Паводок   Ералы Тугжанов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая