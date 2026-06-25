Готовые документы из спецЦОНов теперь можно заказать с доставкой на дом

В Казахстане запустили сервис доставки готовых документов и государственных номерных знаков, оформленных через спецЦОНы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Государственной корпорации «Правительство для граждан», теперь автовладельцам не нужно повторно посещать специализированные центры обслуживания населения для получения водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.

Фото: t.me/gov4c_resmi

Оформить доставку можно через мобильное приложение «ЦОН» после изготовления документа или госномера. Услуга доступна в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ.

При оформлении заявки до 17:00 доставка осуществляется в тот же день, после 17:00 — на следующий рабочий день.

Для заказа необходимо авторизоваться в приложении, выбрать раздел «СпецЦОН» и вкладку «Доставка готовых документов», указать адрес и удобное время получения, после чего подтвердить заказ и произвести оплату.

Фото: t.me/gov4c_resmi

Пользователи также смогут отслеживать статус доставки и местоположение курьера в режиме реального времени.

В госкорпорации отметили, что запуск сервиса направлен на повышение доступности и удобства получения государственных услуг для граждан.

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