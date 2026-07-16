Готовь уголь летом: жителей области Жетысу призывают не ждать осеннего коллапса

Пока до первых заморозков остаются месяцы, а на термометрах стоит летний зной, жителям области Жетысу настоятельно рекомендуют сделать то, о чем обычно вспоминают в последний момент — закупить уголь, передает корреспондент агентства Kazinform.

В региональном управлении энергетики и ЖКХ предупреждают: сейчас дефицита нет, но осенний ажиотаж, многочасовые очереди в тупиках и логистические сбои с наступлением холодов неизбежны для тех, кто откладывает покупку на потом.

Отопительный сезон 2026–2027 годов потребует от региона внушительных объемов твердого топлива — потребность населения оценивается в 375 тысяч тонн.

На данный момент ситуация в области стабильная. В области Жетысу развернута сеть из 46 угольных тупиков и складов, где сформирован первоначальный резерв — порядка 32 тысяч тонн топлива.

С мая месяца в регион по железной дороге уже доставили 24 тысячи тонн.

— В среднем в сутки к нам поступает девять вагонов угля марок «Шубарколь» и «Каражыра», никакого дефицита на складах нет. В связи с резким ростом спроса в осенне-зимние месяцы и в целях недопущения очередей на уголь и задержки транспортировки напоминаем о необходимости закупа угля в благоприятную погоду, — комментирует ситуацию главный специалист областного управления энергетики и ЖКХ Адилет Хасенов.

Параллельно с угольным вопросом регион снижает зависимость от твердого топлива за счет газификации. На сегодняшний день уровень обеспечения области Жетысу природным газом составляет 67,2%.До конца 2026 года на «голубое топливо» планируют перевести еще 16 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что жителям Усть-Каменогорска начали продавать уголь по сниженной цене.



