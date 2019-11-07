Готов ли общественный транспорт Алматы к зиме
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готов ли общественный транспорт к зиме, рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас мы плотно работаем со всеми автобусными парками. Ежедневно ездим, проверяем. В прошлом году в первые морозы у нас были небольшие проблемы, надеюсь, в этом году мы все предусмотрим и подготовимся. Сейчас перевозчики к зиме готовы на 90-95%. Они заключили договора на зимнее дизтопливо, обновляют шины, антифриз», - отметил на брифинге заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов
По словам директора ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиева, подготовку к зимнему периоду один из крупных перевозчиков города приступил еще в августе.
«Провели аудит, полностью проверили техническое состояние отопления. Мы практически уже готовы, но есть некоторые детали, которые завершим до 15 ноября», - сказал Гани Тажиев
- Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»
- Вопрос повышения цен на проезд в Алматы не рассматривается – акимат
- Появится ли Face Pay и оплата банковской картой в общественном транспорте Алматы
- Реальная стоимость проезда в Алматы составляет 250 тенге – акимат
- Редкую книгу британского журналиста о казахах подарили фонду музея в Алматы
- Смерть подростка во время тренировки в Алматы расследует полиция
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана