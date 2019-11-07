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Готов ли общественный транспорт Алматы к зиме

7 Ноября 2019 17:00
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Готов ли общественный транспорт Алматы к зиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готов ли общественный транспорт к зиме, рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас мы плотно работаем со всеми автобусными парками. Ежедневно ездим, проверяем. В прошлом году в первые морозы у нас были небольшие проблемы, надеюсь, в этом году мы все предусмотрим и подготовимся. Сейчас перевозчики к зиме готовы на 90-95%. Они заключили договора на зимнее дизтопливо, обновляют шины, антифриз», - отметил на брифинге заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов

По словам директора ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиева, подготовку к зимнему периоду один из крупных перевозчиков города приступил еще в августе.

«Провели аудит, полностью проверили техническое состояние отопления. Мы практически уже готовы, но есть некоторые детали, которые завершим до 15 ноября», - сказал Гани Тажиев

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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