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Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма

30 Ноября 2021 15:15
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Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готовы ли медучреждения Алматы к возможной вспышке «омикрон-штамма» коронавируса, ответила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Готовность всех медорганизаций была в целом с момента выявления COVID-19. Управление общественного здоровья готово повсеместно. Все организации и инфекционные стационары с момента начала пандемии уже подготовлены, неоднократно проходили обучение. По отношению к варианту «дельта» была такая же озабоченность, обеспокоенность медицинских работников. И подготовка велась всегда. На сегодня в Алматы подготовлено достаточное количество инфекционных коек в больницах. Специалисты всех отделений, в том числе и соматических, стационаров, поликлиники, службы первичной медико-санитарной помощи и скорой помощи, а также общего и инфекционного профиля - они все готовы. Поэтому говорить об обеспокоенности в том, что у нас медработники не готовы или не хватит коек, я думаю, нельзя», - сказала Асель Калыкова в ходе брифинга РСК.

Она также рассказала, будут ли в Алматы ужесточены ограничительные меры в связи с выявлением в мире омикрон-штамма.

«По ограничениям - все зависит от эпидемиологической ситуации в связи с выявлением нового вида штамма коронавируса. Данное решение будет принято Министерством здравоохранения, озвучено и донесено до населения. Если какие-то дополнительные ограничительные меры нужно будет вводить по Алматы, то опять-таки, в зависимости от эпидемиологической ситуации, они будут введены», - добавила Калыкова.

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#Алматы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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