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    17:51, 29 Май 2024 | GMT +6

    Госзакупку на освещение железнодорожного моста через Иртыш отменили в Павлодаре

    Железнодорожный мост через Иртыш, Павлодар
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    В Павлодарской области пресечено неэффективное расходование бюджетных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. 

    По представлению прокуратуры отменена государственная закупка на освещение железнодорожного моста через реку Иртыш в городе Павлодаре, заявленная сумма составила 150 млн тенге. Заказчиком являлся отдел ЖКХ вместо филиала АО «КТЖ», на балансе которого числится железнодорожный мост. 

    — Денежные средства перераспределены на ремонт автодорог. Виновное лицо привлечено к ответственности, — сообщили в прокуратуре.

    Как сообщалось, в Павлодаре на железнодорожном мосту решили установить декоративную подсветку и огромный LED-экран, потратив на это 134 миллиона тенге. Однако у общественников к отделу ЖКХ возник ряд вопросов.

    Конкурс на установку подсветки на мосту был опубликован на портале госзакупок, заказчиком выступил городской отдел ЖКХ. В технической документации сказано, что работы должны быть выполнены до 1 июня.

    Также, по информации прокуратуры, КГУ «Константиновский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» заключены договоры с поставщиками по 40 лотам на поставку мягкого инвентаря, одежды и обуви для опекаемых.

    В технической спецификации указано о согласовании характеристики товаров через приложение WhatsApp, что является недопустимым.

    В других государственных учреждениях Павлодарской области, вразрез требованиям Закона РК «О государственных закупках» (п.2 ст. 38) по 7 закупкам незаконно указаны фирменные наименования товаров, определяющих принадлежность отдельному потенциальному поставщику.

    Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

    Теги:
    Госзакупки Закон и право Регионы Казахстана Павлодар Регионы Прокуратура Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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