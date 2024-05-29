Госзакупку на освещение железнодорожного моста через Иртыш отменили в Павлодаре

В Павлодарской области пресечено неэффективное расходование бюджетных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По представлению прокуратуры отменена государственная закупка на освещение железнодорожного моста через реку Иртыш в городе Павлодаре, заявленная сумма составила 150 млн тенге. Заказчиком являлся отдел ЖКХ вместо филиала АО «КТЖ», на балансе которого числится железнодорожный мост.

— Денежные средства перераспределены на ремонт автодорог. Виновное лицо привлечено к ответственности, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, в Павлодаре на железнодорожном мосту решили установить декоративную подсветку и огромный LED-экран, потратив на это 134 миллиона тенге. Однако у общественников к отделу ЖКХ возник ряд вопросов.

Конкурс на установку подсветки на мосту был опубликован на портале госзакупок, заказчиком выступил городской отдел ЖКХ. В технической документации сказано, что работы должны быть выполнены до 1 июня.

Также, по информации прокуратуры, КГУ «Константиновский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг» заключены договоры с поставщиками по 40 лотам на поставку мягкого инвентаря, одежды и обуви для опекаемых.

В технической спецификации указано о согласовании характеристики товаров через приложение WhatsApp, что является недопустимым.

В других государственных учреждениях Павлодарской области, вразрез требованиям Закона РК «О государственных закупках» (п.2 ст. 38) по 7 закупкам незаконно указаны фирменные наименования товаров, определяющих принадлежность отдельному потенциальному поставщику.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.