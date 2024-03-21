Мост через Иртыш планируют украсить подсветкой за 134 млн тенге в Павлодаре

В Павлодаре на железнодорожном мосту длиной 670 метров планируют установить декоративную подсветку. Конкурс уже объявлен, но общественники бьют тревогу. Они не понимают, почему установку подсветки должен оплачивать город, и как в будущем подрядчик будет обслуживать стратегический объект, передает корреспондент агентства Kazinform.

Конкурс был опубликован на портале госзакупок, заказчиком выступает городской отдел ЖКХ. В

технической документации сказано, что работы должны быть выполнены до 1 июня. При этом для дорогостоящего проекта не разработан ПСД. На спорную закупку обратила внимание руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» Павлодарской области Нургуль Каирденова.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

- Сумма не маленькая, если учесть, что протяженность моста составляет 670 метров. Почему ЖКХ так заинтересован в этом? Ведь железнодорожный мост стоит на балансе «КТЖ»… При необходимости дополнительного освещения КТЖ в состоянии это сделать самостоятельно независимо от бюджета города. Также надо принять во внимание, что по данному проекту не разрабатывалась ПСД и отсутствует экспертиза. Однако заказчик данному конкурсу не уделяет должного внимания, считая, что это всего лишь декоративное оформление в виде декоративно-отделочных работ, то есть значимость и серьезность объекта снизили, а ведь там проходят высоковольтные линии и часто курсируют поезда, - сообщила Нургуль Каирденова.

Общественники решили направить письмо в прокуратуру, чтобы надзорный орган разобрался в

целесообразности трат.

- Принимая во внимание, что железнодорожный мост является стратегическим объектом, в

последующем будет затруднено обслуживание данного объекта, так как потребуется прохождение определенных процедур для оформления допуска к объекту. Кроме, того в данное время на железнодорожном мосту имеется стандартное освещение. При установке дополнительной подсветки будут нарушены стандарты и санитарные требования к освещенности железнодорожных объектов в темное время суток, которые регламентированы целым сводом нормативных документов, - считает Нургуль Каирденова.

Конкурс на определение подрядчика, который займется установкой подсветки, должен завершиться 11 апреля. Срок гарантии – год. В городском акимате сообщили, что на мосту не просто установят прожекторы и лампочки, но и смонтируют огромный LED-экран размером 257 на 10 метров.

- В текущем году отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Павлодара планируются работы по архитектурной подсветке

железнодорожного моста. Будет установлен медиаэкран с более чем 22 тысячами LED-пикселей и 48 прожекторов для подсветки колон. Монтаж иллюминации будет производиться как по всей

протяженности моста и в высоту сооружения – 10 метров, - ответил Улан Динтаев, главный

специалист отдела ЖКХ.

В госоргане заверили, что архитектурная подсветка будет установлена для развития

туристической привлекательности и улучшения архитектурного облика города Павлодар. Однако ответить, не повлияют ли работы на мосту на расписание движения поездов, и почему расходы берет на себя город, представитель отдела ЖКХ так и не смог.