Госзакупки на 3 млрд тенге отменили прокуроры области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 3 млрд тенге отменены конкурсы по госзакупам в области Жетысу за первое полугодие этого года. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил прокурор региона Мадияр Басшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что всего сотрудниками прокуратуры области по итогам полугодия отменены процедуры по 35 конкурсам.

«К примеру, отдельные районные акиматы (Каратал, Алакол и Панфилов) объявляли конкурсы на 1,5 млрд тенге по среднему ремонту автомобильных дорог при отсутствии экспертизы на сметную документацию. В отдельных случаях неправильно выстроенная система определения процедур ограничивала конкуренцию», - сказал Мадияр Басшыбаев.

По актам надзора все конкурсы приведены в соответствие с требованиями закона. За эти нарушения привлекли к ответственности 67 должностных лиц. Сумма штрафов, оплаченных ими в бюджет государства, составила свыше 10 млн тенге.