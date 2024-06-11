Госзаказ на технические специальности увеличат на 60 тысяч мест в колледжах Казахстана

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест. Таким образом, число обучающихся принятых по госзаказу достигнет 145 тысяч, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Государственный образовательный заказ увеличится по таким техническим специальностям, как: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и другие.

- В 772 организациях технического и профессионального образования обучается 542 тысячи студентов, 60% из которых по рабочим специальностям. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%. К 2025 году планируется охватить 100% молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям, - отметил директор департамента Асет Муханбетов.

Отметим, ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. На сегодня 518 предприятий страны осуществляют шефство над 410 колледжами.