Госвизит, который меняет параметры региона: Токаев в Узбекистане

Как выстраивается политический диалог

Уже более 30 лет Казахстан и Узбекистан поддерживают тесные отношения на всех уровнях – от экономики и политики до культурно-гуманитарного и транспортного сотрудничества. Этот прочный тандем закреплен рядом международно-правовых документов - Договорами о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях.

Безусловно, ключевую роль в поступательном развитии казахско-узбекских отношений играет регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. В этом году Президент Касым-Жомарт Токаев уже неоднократно встречался с Шавкатом Мирзиеевым.

В свою очередь, Глава Узбекистана совершил рабочий визит в Казахстан. Главы государств провели неформальную встречу и посетили ряд объектов в Алматы.

Помимо двусторонних связей Казахстан и Узбекистан активно развивают сотрудничество в рамках региональных инициатив, укрепляя взаимодействие и стимулируя совместное развитие всей Центральной Азии. В этом ключе важно отметить XII саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), где лидеры вновь встретились в октябре в азербайджанской Габале. Не менее значимы и активные контакты глав государств на саммитах «ЦА плюс». Очередная встреча в этом формате прошла неделю назад в Вашингтоне, где лидеры Центральной Азии провели переговоры с Дональдом Трампом – это был второй по счету саммит. Месяц назад в Душанбе состоялся второй саммит «Центральная Азия – Россия», в июне этого года второй саммит «Центральная Азия – Китай», в апреле первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде.

Как отмечал в своей програмной статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию" Президент Казахстана, наши страны смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирующий баланс межстрановых и межрегиональных интересов, позволила стать полноправными участниками глобальных процессов.

Ядром интеграции стран Центральной Азии выступают Казахстан и Узбекистан, как две самые крупные экономики региона.

– Отношения между нашими странами сегодня находятся на подъеме, демонстрируя динамичное развитие и укрепление партнерских связей. Это сотрудничество, основанное на многовековой дружбе и общих интересах. Особенно заметны успехи в сферах торговли, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарном обмене. Основой такого взаимодействия служит политическая воля лидеров, взаимное уважение, понимание общих интересов и готовность к конструктивному диалогу, – считает политолог, кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров.

Фото: Мадибек Жанибеков/Kazinform

Отдельного внимания заслуживают консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Этот формат придал новый импульс региональному взаимодействию и стал важным шагом в укреплении сотрудничества. Первая такая встреча состоялась 15 марта 2018 года в Астане и стала историческим событием для региона.

По итогам первого саммита активизировались контакты в сфере обеспечения региональной безопасности, было налажено взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции, наркоконтрабанде, организованной преступности и другим угрозам.

Принятая на предыдущей консультативной встрече Концепция «Центральная Азия 2040», очертила основные направления межгосударственного сотрудничества на ближайшую перспективу, включая зеленую энергетику, транспорт и логистику, торговлю, инфраструктуру и промышленность.

Все эти меры направлены на углубление кооперации и, как следствие, укрепление субъектности региона, подчеркнула заместитель директора Института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте РК Айгерим Бахтиярова.

Фото из личного архива

– Проведение следующей консультативной встречи в Ташкенте – продолжение всесторонней региональной дискуссии, где, на мой взгляд, будет расширен перечень вопросов региональной повестки. Если обратить внимание на то, какие вопросы чаще всего поднимались и развивались в странах региона за последнее время, то возможно искусственный интеллект станет потенциальным предметом дискуссии, – прогнозирует эксперт.

В этом году седьмая по счету Консультативная встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана состоится 16 ноября в Ташкенте.

Экономика и инвестиции: в каком направлении важно развиваться

Торгово-экономическое сотрудничество – важнейший аспект двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Казахстан занимает третье место после Китая и России среди крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, на долю которого приходится 8,9% его товарооборота.

Только за период с января по сентябрь 2025 года объем взаимной торговли достиг 3,39 млрд долларов США, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 25,9% и составил 2,5 млрд долларов США, а импорт увеличился на 0,93% и достиг 0,89 млрд долларов США.

– В основе этого роста лежит стратегическое видение лидеров двух стран, направленное на создание благоприятных условий для бизнеса, упрощение торговых процедур и развитие совместных проектов. Открытость к диалогу, взаимное доверие и стремление к поиску взаимовыгодных решений позволяют преодолевать возникающие трудности и наращивать объемы двусторонней торговли, – поясняет Равшан Назаров.

Сегодня крупнейшими статьями казахстанского экспорта в Узбекистан остаются подсолнечное масло, пшеница, металлопродукция, автомобили, мука, нефтепродукты, а также руды и концентраты меди. Согласно данным Минторговли и интеграции РК, рост экспорта в 2025 году обусловлен увеличением поставок подсолнечного масла, пшеницы, стали и нефтепродуктов.

Со своей стороны Казахстан импортирует из Узбекистана автомобили, плодоовощную продукцию, полимеры этилена, кирпич, кафель, плоский плакированный прокат и азотные удобрения. Увеличение объемов импорта связано с ростом поставок электроэнергии, удобрений, овощей, цемента, карбонатов и автозапчастей.

– Региональная кооперация в Центральной Азии усиливается, и на этом фоне Казахстан и Узбекистан активно развивают торгово-экономические отношения, межрегиональное сотрудничество, культурно-гуманитарные и межпарламентское сотрудничество. Стабильная динамика отмечается в сфере торговли и экономики, где по официальным данным товарооборот вырос в 2,5 раза за последние семь лет, – привела данные Айгерим Бахтиярова.

В планах – увеличение объема взаимной торговли до 10 млрд долларов. Для достижения этой цели между Казахстаном и Узбекистаном устраняются административные барьеры для реализации экономических и инвестиционных проектов.

– Значительную долю товарооборота занимает агропромышленный сектор, который за последние годы показал рост на 27,6%. Такие результаты подтверждают, что наличие ресурсов и общих интересов создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления сотрудничества, – добавила Бахтиярова.

По данным МИД РК, инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном продолжает расширяться. В 2024 году объем казахстанских инвестиций в Узбекистан составил 132,1 млн долларов США, тогда как приток инвестиций из Узбекистана в Казахстан достиг 17,7 млн долларов США.

Сегодня в Казахстане успешно работают более 2400 предприятий с участием узбекского капитала, из них почти 500 – совместные предприятия. В пуле совместных инициатив – 78 совместных проектов в сфере промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и торговли на общую сумму свыше 1,7 млрд долларов США, из которых 13 уже успешно реализованы. Среди них проекты по производству бытовой техники «Артель» в Сарани, инфузорных растворов в Шымкенте и автомобилей «Chevrolet Onix» в Костанае. В Узбекистане реализуются проекты по производству фосфорных и минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и возведению жилой и коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

В столице Узбекистана работают представительства крупных казахстанских финансовых институтов, таких как Tenge Bank (дочерняя компания Halyk Bank) и страховая компания KazakhExport. Кроме того, компания «BI Group» занимается строительством жилых домов в Ташкенте.

Отдельно стоит отметить международный проект в сфере «зеленой» энергетики: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан учредили совместную компанию «Green Corridor Union LLC» для реализации энергетического коридора в Европу. В июле 2025 года представители азербайджанского ОАО «Азерэнержи», «Национальные электрические сети Узбекистана» и казахстанской KEGOC подписали соглашение об учреждении и утверждении устава совместного предприятия.

– Проекты уже работают, доказали свою перспективность и продолжают развиваться. Они создают рабочие места, расширяют налоговую базу регионов и в целом способствуют укреплению экономических связей между нашими странами. Нельзя забывать, что население Узбекистана составляет около 40 миллионов человек. Для Казахстана это отличный рынок для сбыта продукции, а для Узбекистана – возможность инвестировать в интересные проекты в Казахстане, – отметил сооснователь Astana Open Dialogue Айбек Кумысбеков.

Фото из личного архива

Транспортно-логистическое сотрудничество и туризм

Логистика сегодня – это не просто вопрос инфраструктуры, а стратегический ресурс, определяющий темпы и масштабы торговли. В этом контексте Казахстан и Узбекистан выступают естественными транзитными мостами, соединяющими Север и Юг, Восток и Запад.

Так, согласно данным Минторговли РК, в прошлом году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через территорию Казахстана было перевезено около 2,8 млн тонн грузов – на 35% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост товарооборота в этом году, оба государства заинтересованы в том, чтобы транспортные коридоры становились еще быстрее, дешевле и предсказуемее для бизнеса.

Заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Нурлан Кулбатыров отметил, что в последнее время экономическая, торговая и инвестиционная повестка выходит на первый план в отношениях стран региона. По его словам, акцент все больше смещается в сторону взаимосвязанности и транспортной интеграции – так называемого connectivity.

– Мы видим растущий транзитный потенциал региона. Сегодня не только Казахстан выполняет функцию транзитной страны для Центральной Азии, но и Узбекистан, и Туркменистан развивают южные коридоры, включая афганское направление. Благодаря этому казахстанские товары могут выходить на рынки Пакистана и Афганистана через наших южных соседей, – пояснил эксперт.

Фото из личного архива

По его словам, государства региона не конкурируют между собой, а, напротив, взаимодополняют друг друга как в транспортно-логистическом, так и в торговом плане.

– По северному направлению мы выходим на Китай через Казахстан, а по южному – используем потенциал Узбекистана и Туркменистана. В этом и заключается взаимная комплементарность, – подчеркнул Кулбатыров.

Казахстан и Узбекистан создают мощную торговую и производственно-логистическую платформу сотрудничества. В марте 2025 года ратифицировано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Одна из задач этого центра – создание благоприятных условий для интегрирования малых и средних промышленных предприятий государств в международную цепочку добавленной стоимости, а также расширение промышленной кооперации.

– Сегодня строительство этого международного центра представляет собой важный объект, так как позволит углубить торгово-экономические отношения и оптимизировать ресурсы в сфере логистики товаров. Положительным эффектом этого совместного проекта может послужить увеличение инвестиций, что немаловажно как для Казахстана, так и для Узбекистана, – добавила Айгерим Бахтиярова.

Наряду с развитием логистики стремительно развивается и туристическая отрасль. Маршруты объединяют самые популярные туристические локации двух стран, а единый визовый режим позволяет гостям региона путешествовать свободнее и быстрее. В планах также сократить и упростить пограничные процедуры, чтобы туристические автобусы могли пересекать границу без длительных задержек.

Стоит также отметить, что по поручению Главы нашего государства в прошлом году в Казахстане был запущен международный железнодорожный тур «Шелковый путь». Маршрут «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы» открыл для жителей и гостей региона новые возможности для путешествий и укрепления культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном. Создаются комбинированные туры с упрощенным порядком пересечения границы.

Общие вызовы

Несмотря на позитивную динамику взаимодействия, перед обеими странами стоят и общие вызовы, требующие скоординированных усилий, отмечают эксперты. Одной из наиболее острых проблем является экологическая ситуация в регионе, в частности, обмеление Аральского моря и дефицит водных ресурсов. Эти вопросы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на социально-экономическое развитие и благосостояние народов.

– Узбекистан и Казахстан активно работают над реализацией совместных проектов по рациональному использованию водных ресурсов, внедряют водосберегающие технологии, активно используют международный опыт в этой сфере, – сказал Равшан Назаров.

Как отметил эксперт, важным шагом стала активизация деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА), который объединяет усилия стран региона для решения этой глобальной проблемы.

– Международный фонд спасения Арала является примером такого подхода, демонстрируя стремление стран к совместному решению глобальных проблем. Узбекистан и Казахстан уверенно идут по пути укрепления братского партнерства, демонстрируя пример эффективного межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии. Этот путь, несмотря на существующие вызовы, открывает широкие перспективы для устойчивого развития и процветания обоих народов, – считает Назаров.

В области совместного использования водных и энергетических ресурсов между Казахстаном и Узбекистаном могут быть выработаны долгосрочные решения, основанные на принципах справедливости, устойчивости и взаимной выгоды, предполагает эксперт.

– Необходимо создание единой системы управления водными ресурсами, основанной на научных данных и международных стандартах. Важно также развивать совместные проекты в области возобновляемой энергетики, что позволит снизить зависимость от традиционных источников и обеспечить энергетическую безопасность. Открытый диалог и готовность к компромиссам станут залогом успешного решения этих сложных вопросов, – сказал собеседник.

Как отметил Равшан Назаров, в сфере водных ресурсов важно перейти к реальным механизмам сотрудничества – создавать совместные исследовательские центры, разрабатывать единые методики прогнозирования стока и потребления воды, внедрять систему прозрачного мониторинга и водосберегающие технологии в сельском хозяйстве и промышленности.

Айбек Кумысбеков отметил, что предстоящая встреча может дать новый импульс уже реализуемым проектам как в Казахстане, так и в Узбекистане. По его словам, перспективным выглядит сотрудничество в сфере развития IT-сектора, в частности в области искусственного интеллекта. По мнению эксперта, обе страны могли бы активно обмениваться успешными практиками, применимыми в их экономиках.

Таким образом, государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Ташкент это не просто дипломатическое событие, а важный шаг способный вывести отношения между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень. Это создает прочную основу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и формирования прочной базы для масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики региона.