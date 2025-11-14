Госвизит, который меняет параметры региона: Токаев в Узбекистане
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В его рамках запланированы переговоры Глав государств тет-а-тет и участие в заседании Высшего межгосударственного совета двух стран. Кроме того, Президент примет участие в VII Консультативной встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте. Об уровне развития отношений с Узбекистаном, и важности центральноазиатской платформы взаимодействия, – в материале аналитического обозревателя Kazinform.
Как выстраивается политический диалог
Уже более 30 лет Казахстан и Узбекистан поддерживают тесные отношения на всех уровнях – от экономики и политики до культурно-гуманитарного и транспортного сотрудничества. Этот прочный тандем закреплен рядом международно-правовых документов - Договорами о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и союзнических отношениях.
Безусловно, ключевую роль в поступательном развитии казахско-узбекских отношений играет регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. В этом году Президент Касым-Жомарт Токаев уже неоднократно встречался с Шавкатом Мирзиеевым.
В свою очередь, Глава Узбекистана совершил рабочий визит в Казахстан. Главы государств провели неформальную встречу и посетили ряд объектов в Алматы.
Помимо двусторонних связей Казахстан и Узбекистан активно развивают сотрудничество в рамках региональных инициатив, укрепляя взаимодействие и стимулируя совместное развитие всей Центральной Азии. В этом ключе важно отметить XII саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), где лидеры вновь встретились в октябре в азербайджанской Габале. Не менее значимы и активные контакты глав государств на саммитах «ЦА плюс». Очередная встреча в этом формате прошла неделю назад в Вашингтоне, где лидеры Центральной Азии провели переговоры с Дональдом Трампом – это был второй по счету саммит. Месяц назад в Душанбе состоялся второй саммит «Центральная Азия – Россия», в июне этого года второй саммит «Центральная Азия – Китай», в апреле первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз» в Самарканде.
Как отмечал в своей програмной статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию" Президент Казахстана, наши страны смогли выработать свою прагматичную стратегию внешнеполитических взаимоотношений, которая создала стабилизирующий баланс межстрановых и межрегиональных интересов, позволила стать полноправными участниками глобальных процессов.
Ядром интеграции стран Центральной Азии выступают Казахстан и Узбекистан, как две самые крупные экономики региона.
– Отношения между нашими странами сегодня находятся на подъеме, демонстрируя динамичное развитие и укрепление партнерских связей. Это сотрудничество, основанное на многовековой дружбе и общих интересах. Особенно заметны успехи в сферах торговли, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарном обмене. Основой такого взаимодействия служит политическая воля лидеров, взаимное уважение, понимание общих интересов и готовность к конструктивному диалогу, – считает политолог, кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров.
Отдельного внимания заслуживают консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Этот формат придал новый импульс региональному взаимодействию и стал важным шагом в укреплении сотрудничества. Первая такая встреча состоялась 15 марта 2018 года в Астане и стала историческим событием для региона.
По итогам первого саммита активизировались контакты в сфере обеспечения региональной безопасности, было налажено взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции, наркоконтрабанде, организованной преступности и другим угрозам.
Принятая на предыдущей консультативной встрече Концепция «Центральная Азия 2040», очертила основные направления межгосударственного сотрудничества на ближайшую перспективу, включая зеленую энергетику, транспорт и логистику, торговлю, инфраструктуру и промышленность.
Все эти меры направлены на углубление кооперации и, как следствие, укрепление субъектности региона, подчеркнула заместитель директора Института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте РК Айгерим Бахтиярова.
– Проведение следующей консультативной встречи в Ташкенте – продолжение всесторонней региональной дискуссии, где, на мой взгляд, будет расширен перечень вопросов региональной повестки. Если обратить внимание на то, какие вопросы чаще всего поднимались и развивались в странах региона за последнее время, то возможно искусственный интеллект станет потенциальным предметом дискуссии, – прогнозирует эксперт.
В этом году седьмая по счету Консультативная встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана состоится 16 ноября в Ташкенте.
Экономика и инвестиции: в каком направлении важно развиваться
Торгово-экономическое сотрудничество – важнейший аспект двусторонних отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Казахстан занимает третье место после Китая и России среди крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, на долю которого приходится 8,9% его товарооборота.
Только за период с января по сентябрь 2025 года объем взаимной торговли достиг 3,39 млрд долларов США, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 25,9% и составил 2,5 млрд долларов США, а импорт увеличился на 0,93% и достиг 0,89 млрд долларов США.
– В основе этого роста лежит стратегическое видение лидеров двух стран, направленное на создание благоприятных условий для бизнеса, упрощение торговых процедур и развитие совместных проектов. Открытость к диалогу, взаимное доверие и стремление к поиску взаимовыгодных решений позволяют преодолевать возникающие трудности и наращивать объемы двусторонней торговли, – поясняет Равшан Назаров.
Сегодня крупнейшими статьями казахстанского экспорта в Узбекистан остаются подсолнечное масло, пшеница, металлопродукция, автомобили, мука, нефтепродукты, а также руды и концентраты меди. Согласно данным Минторговли и интеграции РК, рост экспорта в 2025 году обусловлен увеличением поставок подсолнечного масла, пшеницы, стали и нефтепродуктов.
Со своей стороны Казахстан импортирует из Узбекистана автомобили, плодоовощную продукцию, полимеры этилена, кирпич, кафель, плоский плакированный прокат и азотные удобрения. Увеличение объемов импорта связано с ростом поставок электроэнергии, удобрений, овощей, цемента, карбонатов и автозапчастей.
– Региональная кооперация в Центральной Азии усиливается, и на этом фоне Казахстан и Узбекистан активно развивают торгово-экономические отношения, межрегиональное сотрудничество, культурно-гуманитарные и межпарламентское сотрудничество. Стабильная динамика отмечается в сфере торговли и экономики, где по официальным данным товарооборот вырос в 2,5 раза за последние семь лет, – привела данные Айгерим Бахтиярова.
В планах – увеличение объема взаимной торговли до 10 млрд долларов. Для достижения этой цели между Казахстаном и Узбекистаном устраняются административные барьеры для реализации экономических и инвестиционных проектов.
– Значительную долю товарооборота занимает агропромышленный сектор, который за последние годы показал рост на 27,6%. Такие результаты подтверждают, что наличие ресурсов и общих интересов создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления сотрудничества, – добавила Бахтиярова.
По данным МИД РК, инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном продолжает расширяться. В 2024 году объем казахстанских инвестиций в Узбекистан составил 132,1 млн долларов США, тогда как приток инвестиций из Узбекистана в Казахстан достиг 17,7 млн долларов США.
Сегодня в Казахстане успешно работают более 2400 предприятий с участием узбекского капитала, из них почти 500 – совместные предприятия. В пуле совместных инициатив – 78 совместных проектов в сфере промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и торговли на общую сумму свыше 1,7 млрд долларов США, из которых 13 уже успешно реализованы. Среди них проекты по производству бытовой техники «Артель» в Сарани, инфузорных растворов в Шымкенте и автомобилей «Chevrolet Onix» в Костанае. В Узбекистане реализуются проекты по производству фосфорных и минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и возведению жилой и коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.
В столице Узбекистана работают представительства крупных казахстанских финансовых институтов, таких как Tenge Bank (дочерняя компания Halyk Bank) и страховая компания KazakhExport. Кроме того, компания «BI Group» занимается строительством жилых домов в Ташкенте.
Отдельно стоит отметить международный проект в сфере «зеленой» энергетики: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан учредили совместную компанию «Green Corridor Union LLC» для реализации энергетического коридора в Европу. В июле 2025 года представители азербайджанского ОАО «Азерэнержи», «Национальные электрические сети Узбекистана» и казахстанской KEGOC подписали соглашение об учреждении и утверждении устава совместного предприятия.
– Проекты уже работают, доказали свою перспективность и продолжают развиваться. Они создают рабочие места, расширяют налоговую базу регионов и в целом способствуют укреплению экономических связей между нашими странами. Нельзя забывать, что население Узбекистана составляет около 40 миллионов человек. Для Казахстана это отличный рынок для сбыта продукции, а для Узбекистана – возможность инвестировать в интересные проекты в Казахстане, – отметил сооснователь Astana Open Dialogue Айбек Кумысбеков.
Транспортно-логистическое сотрудничество и туризм
Логистика сегодня – это не просто вопрос инфраструктуры, а стратегический ресурс, определяющий темпы и масштабы торговли. В этом контексте Казахстан и Узбекистан выступают естественными транзитными мостами, соединяющими Север и Юг, Восток и Запад.
Так, согласно данным Минторговли РК, в прошлом году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через территорию Казахстана было перевезено около 2,8 млн тонн грузов – на 35% больше, чем годом ранее. Несмотря на рост товарооборота в этом году, оба государства заинтересованы в том, чтобы транспортные коридоры становились еще быстрее, дешевле и предсказуемее для бизнеса.
Заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Нурлан Кулбатыров отметил, что в последнее время экономическая, торговая и инвестиционная повестка выходит на первый план в отношениях стран региона. По его словам, акцент все больше смещается в сторону взаимосвязанности и транспортной интеграции – так называемого connectivity.
– Мы видим растущий транзитный потенциал региона. Сегодня не только Казахстан выполняет функцию транзитной страны для Центральной Азии, но и Узбекистан, и Туркменистан развивают южные коридоры, включая афганское направление. Благодаря этому казахстанские товары могут выходить на рынки Пакистана и Афганистана через наших южных соседей, – пояснил эксперт.
По его словам, государства региона не конкурируют между собой, а, напротив, взаимодополняют друг друга как в транспортно-логистическом, так и в торговом плане.
– По северному направлению мы выходим на Китай через Казахстан, а по южному – используем потенциал Узбекистана и Туркменистана. В этом и заключается взаимная комплементарность, – подчеркнул Кулбатыров.
Казахстан и Узбекистан создают мощную торговую и производственно-логистическую платформу сотрудничества. В марте 2025 года ратифицировано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Одна из задач этого центра – создание благоприятных условий для интегрирования малых и средних промышленных предприятий государств в международную цепочку добавленной стоимости, а также расширение промышленной кооперации.
– Сегодня строительство этого международного центра представляет собой важный объект, так как позволит углубить торгово-экономические отношения и оптимизировать ресурсы в сфере логистики товаров. Положительным эффектом этого совместного проекта может послужить увеличение инвестиций, что немаловажно как для Казахстана, так и для Узбекистана, – добавила Айгерим Бахтиярова.
Наряду с развитием логистики стремительно развивается и туристическая отрасль. Маршруты объединяют самые популярные туристические локации двух стран, а единый визовый режим позволяет гостям региона путешествовать свободнее и быстрее. В планах также сократить и упростить пограничные процедуры, чтобы туристические автобусы могли пересекать границу без длительных задержек.
Стоит также отметить, что по поручению Главы нашего государства в прошлом году в Казахстане был запущен международный железнодорожный тур «Шелковый путь». Маршрут «Алматы — Туркестан — Ташкент — Алматы» открыл для жителей и гостей региона новые возможности для путешествий и укрепления культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном. Создаются комбинированные туры с упрощенным порядком пересечения границы.
Общие вызовы
Несмотря на позитивную динамику взаимодействия, перед обеими странами стоят и общие вызовы, требующие скоординированных усилий, отмечают эксперты. Одной из наиболее острых проблем является экологическая ситуация в регионе, в частности, обмеление Аральского моря и дефицит водных ресурсов. Эти вопросы имеют трансграничный характер и напрямую влияют на социально-экономическое развитие и благосостояние народов.
– Узбекистан и Казахстан активно работают над реализацией совместных проектов по рациональному использованию водных ресурсов, внедряют водосберегающие технологии, активно используют международный опыт в этой сфере, – сказал Равшан Назаров.
Как отметил эксперт, важным шагом стала активизация деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА), который объединяет усилия стран региона для решения этой глобальной проблемы.
– Международный фонд спасения Арала является примером такого подхода, демонстрируя стремление стран к совместному решению глобальных проблем. Узбекистан и Казахстан уверенно идут по пути укрепления братского партнерства, демонстрируя пример эффективного межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии. Этот путь, несмотря на существующие вызовы, открывает широкие перспективы для устойчивого развития и процветания обоих народов, – считает Назаров.
В области совместного использования водных и энергетических ресурсов между Казахстаном и Узбекистаном могут быть выработаны долгосрочные решения, основанные на принципах справедливости, устойчивости и взаимной выгоды, предполагает эксперт.
– Необходимо создание единой системы управления водными ресурсами, основанной на научных данных и международных стандартах. Важно также развивать совместные проекты в области возобновляемой энергетики, что позволит снизить зависимость от традиционных источников и обеспечить энергетическую безопасность. Открытый диалог и готовность к компромиссам станут залогом успешного решения этих сложных вопросов, – сказал собеседник.
Как отметил Равшан Назаров, в сфере водных ресурсов важно перейти к реальным механизмам сотрудничества – создавать совместные исследовательские центры, разрабатывать единые методики прогнозирования стока и потребления воды, внедрять систему прозрачного мониторинга и водосберегающие технологии в сельском хозяйстве и промышленности.
Айбек Кумысбеков отметил, что предстоящая встреча может дать новый импульс уже реализуемым проектам как в Казахстане, так и в Узбекистане. По его словам, перспективным выглядит сотрудничество в сфере развития IT-сектора, в частности в области искусственного интеллекта. По мнению эксперта, обе страны могли бы активно обмениваться успешными практиками, применимыми в их экономиках.
Таким образом, государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Ташкент это не просто дипломатическое событие, а важный шаг способный вывести отношения между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень. Это создает прочную основу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и формирования прочной базы для масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики региона.