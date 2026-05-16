Госвизит Эрдогана, тюркская интеграция и «золотая виза»: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ неоднократно писали о Казахстане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Анадолу: Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан

Казахстан становится одной из ключевых площадок тюркской дипломатии и региональной координации, пишет Анадолу.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану связан сразу с двумя стратегическими форматами — заседанием Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан и неформальным саммитом Организации тюркских государств.

Фактически речь идет о дальнейшем укреплении политической и экономической связки между Анкарой и Астаной на фоне растущего значения Среднего коридора, транспортной интеграции и усиления роли тюркских государств в евразийской политике.

Особое значение приобретает сам факт проведения подобных встреч в Казахстане. Астана постепенно закрепляет за собой статус одного из ключевых центров региональной дипломатии, где обсуждаются вопросы логистики, энергетики, безопасности, технологий и экономической кооперации.

Report: Казахстан и Турция подтвердили цель довести товарооборот до $15 млрд

Казахстан и Турция усиливают экономическую интеграцию, постепенно переводя политическое партнерство в масштабную инвестиционно-торговую архитектуру, сообщает Report.

Заявленная цель по увеличению товарооборота до $15 млрд отражает попытку двух стран сформировать устойчивую евразийскую экономическую связку между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. При этом речь идет уже не только о торговле, но и о системном расширении инвестиционного взаимодействия.

Особое значение имеет акцент на бизнес-форумах и механизмах совместной экономической комиссии. Это показывает переход от декларативного сотрудничества к институциональному сопровождению проектов — с вовлечением частного капитала, инфраструктурных инициатив и промышленной кооперации.

Для Казахстана Турция становится не только торговым партнером, но и важным логистическим и технологическим узлом в рамках Среднего коридора и тюркской интеграции, пишет издание.

Анадолу: Турция и Казахстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Казахстан и Турция расширяют стратегическое партнерство сразу по нескольким направлениям — от энергетики и обороны до образования и медиасферы, пишет Анадолу.

Подписание сразу 13 документов показывает, что сотрудничество выходит далеко за рамки двусторонней дипломатии. Формируется полноценная сеть межгосударственных и корпоративных связей — от нефтегазовых проектов и медиасотрудничества до совместного производства беспилотников ANKA.

Особенно показательно участие таких структур, как «Самрук-Казына», КазМунайГаз, Международный финансовый центр «Астана» и турецкие инфраструктурные компании. Это свидетельствует о растущем интересе Анкары к казахстанскому рынку не только как к сырьевому, но и как к инвестиционному и транзитному хабу.

Отдельное значение имеет подписание «Декларации о вечной дружбе и партнерстве». В условиях глобальной геополитической турбулентности страны демонстрируют стремление закрепить долгосрочную стратегическую связку на институциональном уровне.

UZA.uz: Саммит ОТГ в Туркестане: тюркское единство как стратегический проект XXI века

Туркестан становится символом нового этапа тюркской интеграции, сообщает UZA.uz.

На фоне изменений мировой логистики и усиления конкуренции за транспортные маршруты Организация тюркских государств постепенно трансформируется из культурно-политической площадки в полноценный евразийский координационный центр.

Ключевая особенность нынешнего этапа — смещение акцента в сторону технологий, искусственного интеллекта, цифровизации и логистической устойчивости. Средний коридор рассматривается уже не просто как транспортный маршрут, а как основа нового экономического пространства между Азией и Европой.

Показательно, что тема саммита напрямую связана с искусственным интеллектом и цифровым развитием. Это отражает стремление тюркских государств интегрироваться не только на основе общей истории, но и через совместное участие в технологической трансформации мировой экономики.

Для Казахстана проведение саммита в Туркестане усиливает роль страны как одного из центров тюркской интеграции и региональной дипломатии, пишет издание.

Синьхуа: Казахстан продвигает масштабную цифровую трансформацию среднего образования

Казахстан начинает системное внедрение искусственного интеллекта в школьное образование, сообщает агентство Синьхуа.

Подписанный Президентом указ показывает, что ИИ в Казахстане рассматривается уже не как отдельная технологическая отрасль, а как инфраструктурный элемент будущей экономики и человеческого капитала.

Планируется создание персонализированного обучения, цифровой инфраструктуры, системы подготовки педагогов и механизмов защиты персональных данных учащихся. При этом отдельно подчеркивается, что искусственный интеллект должен дополнять работу учителя, а не заменять ее.

Фактически речь идет о попытке адаптировать образовательную систему к новой технологической реальности, где навыки работы с ИИ становятся частью базовой подготовки будущих специалистов.

Отдельное значение имеет требование обеспечить школы стабильным высокоскоростным интернетом. Это показывает, что цифровизация образования рассматривается как национальный инфраструктурный проект.

The Times of Central Asia: Международный горнодобывающий конгресс в Астане подчеркивает роль Казахстана в добыче важнейших полезных ископаемых

Казахстан укрепляет позиции одного из ключевых поставщиков стратегически важных ресурсов, пишет The Times of Central Asia.

Мировой спрос на редкоземельные элементы, медь, литий и другие критически важные минералы резко растет на фоне энергетического перехода, развития электромобилей и цифровой инфраструктуры. В этих условиях Казахстан пытается выйти за рамки модели сырьевого экспортера.

Ключевой акцент делается на переработке, технологических решениях и международных инвестиционных партнерствах. Именно поэтому форум AMM 2026 сопровождается темами искусственного интеллекта, промышленной цифровизации и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Особое значение имеет интерес США, ЕС, Китая и стран Ближнего Востока к казахстанским минералам. Формат C5+1 по критически важным полезным ископаемым показывает, что борьба за устойчивые цепочки поставок постепенно становится частью глобальной геополитики.

Для Казахстана это создает окно возможностей: превратить природные ресурсы в источник промышленной модернизации, инвестиций и технологического влияния.

The Caspian Post: Казахстан запускает программу «Золотая виза» для инвесторов и специалистов

Казахстан начинает масштабную перестройку миграционной политики, стремясь стать региональным центром для инвесторов, IT-специалистов и квалифицированных кадров, пишет The Caspian Post.

Фактически страна переходит от системы квот и разрешений к модели глобальной конкуренции за человеческий капитал. Новый подход включает налоговые льготы, упрощенное получение ВНЖ, цифровизацию миграционных процедур и создание англоязычной городской инфраструктуры.

Особое внимание уделяется Международному финансовому центру «Астана» и развитию AI-экосистемы через Almat AI Hub. Это показывает стремление Казахстана встроиться в международные потоки технологий, инвестиций и талантов.

Введение «Золотой визы» отражает более широкий курс на диверсификацию экономики. Власти пытаются создать условия, при которых рост будет обеспечиваться не только сырьевым экспортом, но и привлечением предпринимателей, инженеров, IT-специалистов и международного капитала.

ТАСС: Казахстан впервые стал нетто-экспортером мороженого

Казахстан демонстрирует рост пищевой переработки и расширение несырьевого экспорта, пишет ТАСС.

Впервые в истории объем экспорта мороженого превысил импорт. Поставки выросли почти на 37%, достигнув 14,2 тыс. тонн. Основными рынками стали Россия, Кыргызстан и Узбекистан.

На первый взгляд новость может выглядеть локальной, однако она отражает более широкую тенденцию — постепенное усиление перерабатывающего сектора и пищевой промышленности.

Рост производства на 22% стал самым высоким с начала 2000-х годов. Это показывает, что Казахстан постепенно наращивает экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью.

TV BRICS: В Казахстане в четыре раза увеличилась численность породы собак, которую называют национальным сокровищем

Казахстан усиливает политику сохранения национального культурного наследия, сообщает TV BRICS.

Рост численности казахской борзой тазы в четыре раза за два года отражает системную работу по восстановлению и международному продвижению национальных пород.

Для Казахстана это уже не только вопрос кинологии, но и элемент культурной дипломатии и национальной идентичности. Порода официально закреплена за страной, а впереди — подготовка международной документации для глобального признания.

Отдельное значение имеет включение тазы в символический перечень национальных ценностей. Таким образом государство постепенно формирует современную культурную повестку, соединяя историческое наследие с международным продвижением бренда страны.

На прошлой неделе мировые СМИ также писали о Казахстане в контексте оборонной модернизации, продовольственной безопасности, энергетики и цифровых технологий. В центре внимания оказались планы по реформированию Вооруженных сил и технологическому обновлению армии, рост экспорта зерна и муки, развитие сотрудничества в сфере атомной и солнечной энергетики, а также усиление водно-энергетической координации стран Центральной Азии.