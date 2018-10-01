Госуслуги в сфере морского транспорта РК станут доступнее

АСТАНА. КАЗИНФОРММ - В Казахстане госуслуги в сфере морского транспорта станут доступнее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИР РК.

В Комитете транспорта МИР РК рассказали, что будут сокращены сроки рассмотрения заявок на выдачу удостоверений личности моряка с 30 календарных до 13 рабочих дней.

Также будет исключено требование по предоставлению услугополучателем справки о регистрации по постоянному/временному месту жительства.

Проект соответствующего приказа согласован с КНБ РК, Министерством информации и коммуникаций РК, Национальной палатой предпринимателей РК.

Кроме того, в данный момент полностью автоматизирована услуга «Выдача разрешения на осуществление каботажа судами, плавающими под флагом иностранного государства». Она оказывается онлайн посредством информационной системы «Е-лицензирование». При этом планируется сократить перечень требуемых документов, а аткже сроки оказания услуги с 20 календарных до 9 рабочих дней.

Утверждена дорожная карта по оптимизации услуги «Государственная регистрация ипотеки судна (строящегося судна)». Ее планируется автоматизировать, а перечень необходимых для ее получения документов сократить и объединить с аналогичными госуслугами на транспорте.

Прорабатывается и вопрос оптимизации и объединению госуслуг по регистрации морских, речных и маломерных судов.