Госуслуги с подсказками ИИ появятся в Казахстане

В Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован в единую систему предоставления государственных услуг по принципу «жизненных ситуаций». Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, это направление является одним из трех ключевых блоков, предусмотренных стратегическим документом. На первом этапе ИИ внедрят в сервисы, ориентированные на граждан.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

— Стратегический документ Президента утвержден. В нем предусмотрены три блока. Первый — для граждан. В этом году мы начинаем работу в этом направлении и внедряем искусственный интеллект. В первую очередь будем работать над сервисами для граждан, — сказал Бахтияр Мухаметкалиев.

По словам вице-министра, планируется создать единый профиль гражданина за счет интеграции государственных информационных систем. В частности, информационные системы в сфере здравоохранения и других областях будут взаимодействовать на единой платформе.

— Раньше информационные технологии внедрялись отдельно в каждом направлении, и каждая система работала самостоятельно. Сейчас мы соединяем все информационные системы между собой. Будем работать на основе единого профиля и единой платформы. Поэтому мы и говорим о принципе «жизненных ситуаций», — пояснил он.

В качестве примера Мухаметкалиев привел поступление в школу или университет. В таких ситуациях искусственный интеллект сможет объединять данные из различных систем и подсказывать гражданину, что необходимо сделать, куда обратиться и какими государственными услугами воспользоваться.

— Например, при поступлении в школу или университет будет подключаться искусственный интеллект, системы будут взаимодействовать между собой. На этой основе гражданам будут предоставляться рекомендации о том, что им необходимо сделать, куда обратиться и какие услуги использовать, — отметил спикер.

Следующим этапом станет внедрение искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

— Второй шаг — внедрение искусственного интеллекта в различные направления экономики, в том числе в промышленность. Это, конечно, должно влиять на экономику и приносить доход, — сказал вице-министр.

При этом, по его словам, в государственных органах уже функционирует большое количество информационных систем. Главная задача сейчас — объединить их в единую цифровую экосистему.

— Сейчас в государстве есть несколько информационных систем. Они разные. Но для нас самое важное — объединить все эти технологии на одной платформе, — заключил Бахтияр Мухаметкалиев.

Ранее стало известно, что в Казахстане уже 50 государственных услуг можно получить через eGov GPT в формате обычной переписки.