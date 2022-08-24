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Государству возвращены 60 тыс. га пастбищных угодий в Жамбылской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Августа 2022, 17:27
Государству возвращены 60 тыс. га пастбищных угодий в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО «БН Экотехнология» передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 тыс. га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района. Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО «БН Экотехнология» не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению. В связи с чем, на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля текущего года о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя, 19 августа текущего года акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 тыс. га земли», - сообщили в ведомстве.

Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336 млн тенге.


Жамбылская область   Сельское хозяйство   Борьба с коррупцией  
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