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Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области

9 Декабря 2022, 14:26
Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в собственность государства возвращено 206 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти земельные участки были предоставлены для развития сельского хозяйства, но не использовались по назначению.

По информации руководителя управления земельных отношений Атырауской области Алибека Ермеккали, за одиннадцать месяцев этого года в собственность государства возвращено 185 земельных участков.
«В прошлом году выявлено 201 тысяч га земель, которые не были освоены в сельскохозяйственных целях. Из них 17 тысяч гектаров стали осваиваться в результате принятия мер. А 87 тысяч гектаров земли были возвращены в собственность государства. За одиннадцать месяцев текущего года государству возвращено 206 гектаров – 185 земельных участков сельскохозяйственного назначения», – сказал А. Ермеккали.
По его словам, из возвращенных государству земельных участков 190 га являются пастбищами, 140 га – это сенокосные угодья, 15 га получены для других целей. 120 гектаров земельных участков были добровольно возвращены собственниками. Сейчас специалисты местных исполнительных органов рассматривают вопрос по выявлению причин неосвоения 97 тысяч га.
Также А. Ермеккали сообщил, что в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства по области стоят более 136 тысяч граждан, а в этом году земельные участки получили 1 003 человека.


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