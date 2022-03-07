Государством созданы все условия, чтобы женщина могла проявить себя во всех ипостасях - Алтынай Танирбергенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При столичной Ассамблее народа Казахстана действует Совет матерей, который занимается большой общественной работой. Возглавляет его основатель социальных проектов «AltynBala», столичного женского конного клуба «NOMAD WOMAN» Алтынай Танирбергенова. Она рассказала, какой вклад вносят члены совета в общественную жизнь и поздравила всех женщин с предстоящим праздником 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Председатель Совета матерей АНК города Нур-Султан Алтынай Танирбергенова также является сооснователем площадки QSM (Qazaq Social Market) по реализации услуг и товаров социального предпринимательства в Казахстане, социального проекта «ANA TIME», «ANA TIME АТ» по развитию и поддержке социального предпринимательства среди женщин.

«Каждый член нашего Совета – это замечательные мамы, сестры, супруги и общественные деятели. И сейчас нашим государством созданы все условия, чтобы женщина могла проявить себя во всех ипостасях: быть хранительницей очага, воспитывать детей и очень активно участвовать в общественной жизни. Потому что женщина является тем, кто приводит в этот мир детей, кто рассказывает, что хорошо, что плохо. В этот замечательный солнечный день я от всей души хочу поздравить наших бабушек, мам, прекрасных женщин с праздником. Хочу призвать каждую женщину понимать, что мы с вами несем большую ответственность и на наши хрупкие плечи возложена миссия приносить добро и счастье в наши семьи и на нашу прекрасную землю», - сказала она.







