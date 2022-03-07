Государством созданы все условия, чтобы женщина могла проявить себя во всех ипостасях - Алтынай Танирбергенова
Председатель Совета матерей АНК города Нур-Султан Алтынай Танирбергенова также является сооснователем площадки QSM (Qazaq Social Market) по реализации услуг и товаров социального предпринимательства в Казахстане, социального проекта «ANA TIME», «ANA TIME АТ» по развитию и поддержке социального предпринимательства среди женщин.
«Каждый член нашего Совета – это замечательные мамы, сестры, супруги и общественные деятели. И сейчас нашим государством созданы все условия, чтобы женщина могла проявить себя во всех ипостасях: быть хранительницей очага, воспитывать детей и очень активно участвовать в общественной жизни. Потому что женщина является тем, кто приводит в этот мир детей, кто рассказывает, что хорошо, что плохо. В этот замечательный солнечный день я от всей души хочу поздравить наших бабушек, мам, прекрасных женщин с праздником. Хочу призвать каждую женщину понимать, что мы с вами несем большую ответственность и на наши хрупкие плечи возложена миссия приносить добро и счастье в наши семьи и на нашу прекрасную землю», - сказала она.