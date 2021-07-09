Государство выполняет обязательства по помощи крестьянским хозяйствам - Нуржан Нуржигитов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Одной из самых благоприятных зон Казахстана для ведения сельского хозяйства является южный жамбылский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аграрии всех десяти районов Жамбылской области осваивают разнообразные сельхозкультуры – зерновые, широкий спектр овощей, картофель, свекла, виноград, ягодные, масличные, бахчевые культуры. Особенно благодатны для возделывания плодородные почвы Жуалынского, Меркенского, Рыскуловского, Кордайского, Жамбылского, Байзакского районов. Славится своим вкусом мясная продукция Таласского, Сарысуского, Мойынкумского районов. Разнообразна, с великолепным вкусом, молочная продукция с предгорий Рыскуловского и Жуалынского районов. В Шуском районе выращивают отменную бахчевую продукцию.

Однако существенной проблемой является зависимость в поливной воде от соседнего Кыргызстана, где берут начало все трансграничные реки, протекающие по территории Жамбылской области. Для обеспечения жамбылских аграриев поливной водой в регионе проводятся работы по очистке и восстановлению водных сетей и каналов на сельскохозяйственных угодьях, планируется строительство дополнительных водохранилищ. В Жамбылской области восстановлены тысячи гектаров орошаемых земель, которые в целом составляют порядка 180 тысяч гектаров. За счет внедрения современных технологий растет площадь интенсивных садов. В госсобственность возвращено более 72 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.





Глава региона Бердибек Сапарбаев, говоря об аграрно-промышленном потенциале Жамбылской области, неоднократно подчеркивал, что именно сельское хозяйство способно стать драйвером местной экономики. Для решения задачи превратить аграрный сектор в драйвер экономики жамбылского региона нужна системная плодотворная работа.

О развитии сферы сельского хозяйства Жамбылской области, о текущей ситуации в сельском хозяйстве корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

- Нуржан Молдиярович, этот год в нашем регионе выдался безводным, засушливым, жарким. Из разных источников поступают сообщения о нехватке поливной воды, кормов, гибели сельхозживотных. В соцсетях нынче активно муссируют эту тему. Можете прояснить ситуацию по этим вопросам в нашей области?

- Если говорить о ситуации по кормам, то в плановом порядке заготовка кормов идет. Ожидается, что в зимовку 2021 - 2022 годов вступят 992 тысячи условных голов скота. Для нормальной зимовки наш план 1 миллион 700 тысяч тонн кормов. Сейчас заготовили 50 процентов, сенаж уже 70 процентов. Солому только начали, потому что уборка только началась. Запланировано порядка 480 тонн. И то, что запланировали, мы всё выполним. Жамбылский, Байзакский районы уже начали второй укос люцерны.

Единственное, проблема в том, что поднялась цена на сено, сейчас в среднем 1 000 тенге, в прошлом году было 600 – 700 тенге. Но во всех северных и южных регионах Казахстана сейчас такая ситуация – поднялась цена на один тюк. Если бы только в Жамбылской области была такая ситуация с ростом цен на сено, но это во всех областях страны.

Тот факт, что в этом году засуха, мы должны просто принять. Засуха все-таки есть, и это природная аномалия. Дождей нет! И жара страшная стоит. Из-за этого с пастбищами и с естественными сенокосами некоторые проблемы всё же есть. Урожайность на них по сравнению с прошлым 2020 годом где-то процентов на 25 ниже.

- Как решается эта проблема?

- Сейчас, что мы делаем – в мойынкумской зоне начали косить, сено возят по 750 тенге за тюк, с доставкой близлежащие районы вокруг города Тараза. Привозят аграриям прямо домой. Кроме того, Кордайский, Жамбылский, Байзакский район возят сено до дома. Работают по несколько бригад. Вот недавно встречался с жителями Жамбылского района по поводу обеспечения сеном. Говорят, что потихоньку сено завозят. Они и сами заготавливают. Такого ажиотажа, что сена зимой якобы не будет, могу заверить - нет. Аким Жамбылской области обратился к жителям региона о том, что надо использовать все возможности и сегодня наша главная и общая задача эффективно использовать время и заготовить сено, не дожидаясь выгорания травы. Ведь раньше в советское время, допустим, клевер никогда не заготавливали, а использовали естественные сенокосы. Вокруг каналов косили травостой, камыш заготавливали, другие естественные сенокосы были. Всё это можно самим людям косить и заготавливать на зиму корма для своего скота. Каждый должен делать свое дело. Нет же сейчас такого, чтобы акимат всё делал. Главное – что с поливной водой практически все проблемы мы решили.

- О поливной воде можно подробнее?..

- Существуют некоторые проблемы в обеспечении поливной водой по трансграничной реке Талас. Согласно графику подачи воды, в июне вместо положенных 145,2 миллиона кубометров воды из Кыргызстана по реке Талас нам поступило 162,5 миллиона кубометров воды. Через реку Шу Казахстан получил лишь 65,56 миллиона кубометров воды вместо положенных 108,76 миллиона кубометров, то есть 60 процентов от потребности

Тем не менее, с поливной водой проблем у наших приграничных районов нет. По трансграничной реке Талас с Киргизии на днях нам еще 5 кубов в секунду добавили. Таласский, Сарысуский районы проблем с водой не имеют. Все водохранилища в этом году до начала вегетационного периода заполнили. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев еще зимой дал такое задание, чтобы мы все водохранилища заполнили. Мы задание выполнили практически на 100 процентов. И благодаря этому, благодаря внутренним ресурсам, с поливной водой наша область сейчас проблем не испытывает. Несмотря на то, что потребности в поливной воде, конечно, много в этом засушливом году.

В районах мы делаем так называемые «водовороты», то есть очереди устанавливаем. Например, сегодня ты поливаешь, завтра – другой, а мирабы регулируют. Но это нормальный процесс, так и должно быть. Люди в прежние годы привыкли, что вода всегда есть, и когда хотят – тогда поливают. В этом году чуть по-другому. Этот вопрос мы регулируем. Единственная проблема по поливной воде с начала вегетационного периода сейчас немного имеется в Кордайском районе по реке Шу. В Киргизии, откуда идет эта река и где она называется Чу, в Чуйской области объявлена чрезвычайная ситуация по нехватке поливной воды.

- Из-за чего такая нехватка?

- Ночи холодные, ледники не тают, дождей нет - вот и получается, что притока воды очень мало. Поэтому в Чуйской области объявили чрезвычайную ситуацию. На днях наша делегация там была, они договорились. Теперь нам гарантированно воду будут подавать. Но самый низкий объем, который мы просим. Благодаря этим «водоворотам», водную проблему в Кордайском районе мы, думаю, решим. У нас вода из внутренних водных ресурсов подается в полном объеме. И такого ажиотажа в этом году нет.

По экономному использованию поливной воды - нужно экономить. Ведь, если осень будет сухая, если дождей не будет, могут возникнуть проблемы. Синоптики утверждают, что этот год – самое дно засушливого, маловодного периода, следующий год должен быть легче.

- Нуржан Молдиярович, как обстоят дела с посевными площадями, с уборочной кампанией-2021?

- Площадь посевных земель в этом году увеличилась на 47 тысяч гектаров и достигла 768,5 тысячи. Общая площадь орошаемых земель составила 179,8 тысячи гектаров. Зерновую уборку начали планово, хорошо. 400 тысяч гектаров в этом году предстоит убрать.

С дизтопливом проблем нет, работают у нас 12 операторов. Июньская потребность - 2 700 тонн по 158 – 160 тенге крестьянские хозяйства получают. Июльская квота – 2 600 тонн, в августе – 2 500 тонн.

Государство выполняет обещанные обязательства по помощи крестьянским хозяйствам – по дизтопливу дает, по кредитованию деньги есть. По программе «Енбек» два миллиарда тенге еще на область пришло, в июле начинаем кредитовать. По субсидированию – 18 миллиардов управление сельского хозяйства с начала года выплачивает, уже 10 миллиардов выплачено, 8 миллиардов будет выплачено до конца года. Есть такие нюансы, что крестьянские хозяйства вовремя не могут получить. Но на этот процесс надо объективно смотреть. Крестьянские хозяйства вовремя пакет документов не могут приготовить. А если пакет документов неполный, то кредитовать не получится. Это объективные причины.

- По падежу скота можете пояснить?

- В нашей области падежа скота нет. Вот смотрите – 400 тысяч гектаров зерновых у нас, мы их в течение месяца уберем и получается, что 400 тысяч гектаров пастбищ у нас появится. Мы заключили меморандумы на эти пастбища с крестьянскими хозяйствами, что они дадут беспрепятственно пастись там скоту. Поэтому говорить о том, что сейчас из-за засухи и отсутствия пастбищ гибнет скот – это неправильно. Я не говорю, что скот не умирает. Есть болезни животных – эпизоотия. Около 28 видов болезней, которыми болеют и человек, и животное. Государство из республиканского бюджета выделяет вакцины, дает заработную плату ветеринарным работникам. Только у нас в Жамбылской области около 500 таких ветеринарных работников, которые проводят вакцинацию животных. В нашем регионе 100-процентная вакцинация, и у нас нет ни одного случая заболевания эпизоотии. За последние полгода нет ни одного факта вспышки эпизоотических заболеваний домашних животных.

Единичные случаи имеются, но это – единичные. Сегодня фермер сам должен свое животное обслуживать – покупать лекарства, делать инъекции, капельницы. Если фермер покупает лекарства, ветеринар приходит и делает процедуры, такая работа у нас сейчас идет. Во всех 156-ти сельских округах Жамбылской области у нас везде есть ветпункты, открыли везде ветеринарные аптеки, чтобы была возможность приобрести необходимые лекарства для домашних животных.

По поводу известного недавнего случая в Мойынкумском районе, когда у сельчанина погибла корова, выяснилось, что он отпустил ее пастись, а начал искать только через четыре дня. Потом нашел уже погибшую в камышах. Пишут, что она погибла от засухи и голода. Как корова могла погибнуть от голода, когда кругом был зеленый камыш, который является прекрасным кормом? А потом эти дилетантские рассуждения идут в соцсети, в СМИ – и нагнетается обстановка. Мы всегда просим журналистов объективно смотреть на события, использовать мнения специалистов, а не досужих обывателей.

- Спасибо за беседу!