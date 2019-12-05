Государство выполнит взятые на себя обязательства перед фермерами – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал позицию государства в отношении выплат субсидий фермерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня ситуация разрешена, все взятые на себя перед фермерами обязательства, государство выполнит. На днях Правительство единогласно проголосовало за выплату субсидий аграриям на сумму около 50 млрд тенге. Меня удивляет тот факт, что СМИ обошли своим вниманием эту новость», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Глава ведомства рассказал о преимуществах этих мер.

«Хотя именно за этими цифрами стоят судьбы десятков тысяч семей, закрываются кредиты, выплачиваются заработные платы, в конце концов, на прилавки поставляются продовольственные продукты. Стабилизируются цены на них, то есть эффект этого них видит весь народ Казахстана. Когда сельхозпроизводители возмущались, митинговали, писали об этом, то об этом говорили все. А когда Правительство по поручению Премьер-Министра решило этот вопрос, почему-то все молчат. А ведь на этот вопрос стоит обратить внимание еще и потому, что с 2020 года правила субсидирования будут изменены», - отметил министр.

Он подчеркнул, что эти изменения направлены не просто на поддержку фермеров, но прежде всего на модернизацию сельхозинфраструктуры, научно-исследовательские работы.

«Если, допустим, раньше деньги выдавались на приобретение скота, то теперь стимулируется самостоятельное выведение новых, более приспособленных пород. Если раньше субсидировалось приобретение элеватора, то теперь – его модернизация, оснащение новой техникой. Чем не тема для большой журналистской работы? Думаю, скоро такие появятся», - выразил надежду Д. Абаев.