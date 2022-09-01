РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ГОСУДАРСТВО ВНЕДРИТ НОВУЮ МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - ПРЕЗИДЕНТ РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень минимальной заработной платы увеличится с 60 до 70 тысяч тенге. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявил Касым-Жомарт Токаев, государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

    «Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Также Глава государства поручил существенно перезагрузить пенсионную систему.

    Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Общество Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная для mail.ru Президент
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!