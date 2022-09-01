ГОСУДАРСТВО ВНЕДРИТ НОВУЮ МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - ПРЕЗИДЕНТ РК
Как заявил Касым-Жомарт Токаев, государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
«Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Также Глава государства поручил существенно перезагрузить пенсионную систему.
Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.