ГОСУДАРСТВО ВНЕДРИТ НОВУЮ МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень минимальной заработной платы увеличится с 60 до 70 тысяч тенге. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

«Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Также Глава государства поручил существенно перезагрузить пенсионную систему.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.