Государство, рынок и студенты: новая система образования — анализ «Талдау»

Политолог отметил, что Основной закон сохраняет гарантию бесплатного среднего образования, делая его обязательным для всех граждан. Государство продолжит финансировать школьное обучение за счет бюджета, обеспечивая базовый уровень знаний и подготовки.

Вместе с тем, право на высшее образование закреплено без прямой гарантии его бесплатности. Это, по мнению автора, создает условия для более гибкой государственной политики в сфере образования. При этом подчеркивается, что государство не откажется от образовательных грантов, особенно в стратегически важных отраслях — медицине, национальной безопасности, науке и промышленности.

В программе также акцентировано внимание на трансформации экономической модели страны. Казахстан, как отмечается, проходит этап реиндустриализации и постепенного отхода от сырьевой зависимости.

— Новая конституция в большей степени отражает реалии рыночной экономики, все меньше жертвуя долгосрочной устойчивость и эффективность социалистическому популизму, — подчеркнул Абишев.

В этих условиях государство стремится оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность вложений, в том числе в образование.

— Большой нефти, как в начале 2000-х годов, больше не будет. Нефть больше не приносит былой прибыли. Сытые годы закончились, — добавил спикер.

По оценке спикера, новая конституционная норма позволяет более адресно распределять государственные гранты, направляя их на приоритетные направления подготовки кадров. Это должно повысить отдачу от бюджетных средств и сократить случаи, когда выпускники не работают по полученной специальности.

Также предполагается, что усиление рыночных механизмов в системе образования приведет к росту конкуренции между вузами и повышению качества образовательных услуг. Абитуриенты, в свою очередь, будут более взвешенно подходить к выбору профессии.

Таким образом, обновленный подход сочетает сохранение социальных гарантий на базовом уровне с развитием рыночных принципов в сфере высшего образования.

