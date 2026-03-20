Государство, рынок и студенты: новая система образования — анализ «Талдау»
В программе «Талдау» на телеканале Jibek Joly ведущий Газиз Абишев представил анализ изменений в подходах к финансированию образования в рамках действующей Конституции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Политолог отметил, что Основной закон сохраняет гарантию бесплатного среднего образования, делая его обязательным для всех граждан. Государство продолжит финансировать школьное обучение за счет бюджета, обеспечивая базовый уровень знаний и подготовки.
Вместе с тем, право на высшее образование закреплено без прямой гарантии его бесплатности. Это, по мнению автора, создает условия для более гибкой государственной политики в сфере образования. При этом подчеркивается, что государство не откажется от образовательных грантов, особенно в стратегически важных отраслях — медицине, национальной безопасности, науке и промышленности.
В программе также акцентировано внимание на трансформации экономической модели страны. Казахстан, как отмечается, проходит этап реиндустриализации и постепенного отхода от сырьевой зависимости.
— Новая конституция в большей степени отражает реалии рыночной экономики, все меньше жертвуя долгосрочной устойчивость и эффективность социалистическому популизму, — подчеркнул Абишев.
В этих условиях государство стремится оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность вложений, в том числе в образование.
— Большой нефти, как в начале 2000-х годов, больше не будет. Нефть больше не приносит былой прибыли. Сытые годы закончились, — добавил спикер.
По оценке спикера, новая конституционная норма позволяет более адресно распределять государственные гранты, направляя их на приоритетные направления подготовки кадров. Это должно повысить отдачу от бюджетных средств и сократить случаи, когда выпускники не работают по полученной специальности.
Также предполагается, что усиление рыночных механизмов в системе образования приведет к росту конкуренции между вузами и повышению качества образовательных услуг. Абитуриенты, в свою очередь, будут более взвешенно подходить к выбору профессии.
Таким образом, обновленный подход сочетает сохранение социальных гарантий на базовом уровне с развитием рыночных принципов в сфере высшего образования.
