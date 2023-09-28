Государство, работодатель, работник - кто будет обеспечивать пенсии нынешнему поколению казахстанцев

В этом году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 25 лет. За этот период пенсионная система претерпела ряд изменений. Профильное ведомство принимало соответствующие меры для своевременного осуществления платежей. Как происходил переход к накопительной пенсионной системе? Какова роль ЕНПФ? Что включает в себя новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы? Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

В этом году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 25 лет. Об истории его становления и сегодняшнем положении нам рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

— Назгуль Ериковна, как начался переход к накопительной пенсионной системе? Какие значимые даты вы бы отметили?

— Наша страна первой из стран СНГ в 1998 году начала переход на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах персональных пенси­онных отчислений. Существовавшая до 1998 года система пенсионного обеспечения была основана на принципе солидарности поколений. Накопившиеся проблемы задержки выплаты пенсий и задолженности привели к необходимости реформирования системы пенсионного обеспечения с новым подходом. Этот новый подход предусматривал переход от использования принципа солидарности поколений к персональной ответственности каждого гражданина за свое материальное обеспечение в пенсионном возрасте.

В 1997 году была принята концепция реформирования пенсионного обеспечения, а с 1 января 1998 года в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в стране начала осуществляться пенсионная реформа. В результате реформирования в Казахстане появилась смешанная система пенсионного обеспечения, включающая в себя государственную распределительную и накопительную системы.

Для всего работающего населения были введены обязательные пенсионные взносы в размере 10% получаемого дохода для формирования пенсионных накоплений на индивидуальные пенсионные счета, открытые в пенсионном фонде. Таким образом, наряду с солидарными пенсиями, выплачиваемыми за счет республиканского бюджета, появилась возможность для получения дополнительной (накопительной) пенсии.

— Расскажите о задачах, которые на тот момент были возложены на государственный накопительный пенсионный фонд?

— Да, если говорить о государственном накопительном пенсионном фонде, ему отводилась стратегическая роль. Он отвечал за стимулирование развития накопительной пенсионной системы, формиро­вание базы вкладчиков накопительной пенсионной системы, создание основ пенсионного рынка и конкурентной среды, а в марте 1998 года уже открыли первые индивидуальные пенсионные счета. Таким образом, с появлением частных накопительных пенсионных фондов у граждан появилась возможность выбора и участия в управлении пенсионными активами.

С 2003 года устанавливаются санкции, применяемые к вкладчикам и плательщикам за несвоевременное удержание и перечисление пенсионных взносов, а к накопительным пенсионным фондам — за задержку пенсионных выплат. Были определены схемы пенсионных выплат и создана возможность получения пенсий через страховые организации.

Казахстаном тогда была введена гарантированная система сохранности пенсионных накоплений. С 1 января 2003 года в законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» установлена норма, предусматривающая решение о выплате гарантии государства по сохранности пенсионных взносов в ЕНПФ с учетом уровня инфляции. В 2006 году создан единый учетный центр в целях оптимизации платежей в накопительной пенсионной системе на базе РГКП «Государственного центра по выплате пенсий». Начиная с этого момента, переводы пенсионных накоплений вкладчиков между пенсионными фондами осуществлялись через Государственный центр по выплате пенсий.

— Какое знаковое событие при переходе к накопительной пенсионной системе вы бы отметили?

— Один из знаковых моментов становления накопительной пенсионной системы — создание в 2013 году на базе ГНПФ Единого накопительного пенсионного фонда, которому были переданы пенсионные активы и обязательства частных накопительных фондов. Данная мера позволила, во-первых, создать единую базу вкладчиков, на основе которой проводится мониторинг и анализ параметрических данных, разрабатываются новые направления развития пенсионной системы.

Вторым важным преимуществом является сокращение административных расходов, снижение величины комиссионного вознаграждения. В-третьих, как отмечено выше, государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений, способствующая финансовой защищенности вкладчиков. С объединением активов в ЕНПФ пенсионная система стала более понятной, прозрачной и подотчетной вкладчику.

— Объясните нам, какую роль играет ЕНПФ в государстве?

— ЕНПФ является единым администратором и оператором всех финансовых и информационных потоков пенсионной системы нашей республики. Вместе с тем, Национальный банк осуществляет доверительное управление активами ЕНПФ. Он разрабатывает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и инвестиционную декларацию ЕНПФ. Деятельность по доверительному управлению пенсионными активами ЕНПФ является открытой. Каждый вкладчик может ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля в разрезе финансовых инструментов, результатами управления пенсионными активами, сведениями и параметрами совершенных сделок с пенсионными активами, которые ежемесячно публикуются на сайте ЕНПФ.

Дополнительно Национальный Банк ежемесячно информирует общественность об инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ, публикуя краткий обзор на своем официальном сайте. На сегодня Единый накопительный пенсионный Фонд демонстрирует клиентоориентированность, надёжность и ответственность, тем самым успешно реализуя свою миссию.

— Известно, что один из факторов устойчивого государства — это его эффективная система пенсионного обеспечения. Как сегодня с этим обстоят дела?

— Согласно международной оценке наиболее эффективными и устойчивыми признаются многоуровневые пенсионные системы с ответственностью работника, работодателя и обязательствами государства по обеспечению базовых потребностей всего населения в пенсионном возрасте. В результате проведенных преобразований на сегодня в Казахстане действует трехуровневая система пенсионного обеспечения.

Первый или базовый уровень включает в себя государственную базовую пенсионную выплату. Примечателен тот факт, что с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии больше не является одинаковым для всех пенсионеров по возрасту, он зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Нововведение позволило увеличить базовую пенсию в два раза, а также стимулировать граждан к участию в накопительной пенсионной системе.

Второй — обязательный уровень, который представлен выплатами для лиц, имеющих стаж на 1 января 1998 года солидарных пенсий за счет средств государственного бюджета и пенсионных выплат из ЕНПФ, за счет пенсионных накоплений работника. Сегодня основную долю в совокупной пенсии составляют солидарные выплаты, осуществляемые как для состоявшихся пенсионеров, так и для граждан, имеющих не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года.

На сегодняшний день в республике насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Расходы на государственные пенсионные выплаты из бюджета на 2023 год предусмотрены в объеме 3,3 трлн тенге, увеличившись в сравнении с 1998 годом почти в 38 раз, при этом средний размер государственных пенсий увеличился в 34 раза. Необходимо отметить, что назначение солидарных пенсий сохранится ориентировочно до 2043 года. Что касается накопительной пенсионной системы, то, как вы знаете, она основана на отчислениях обязательных пенсионных взносов в размере 10% от дохода работника.

Кроме того, в 2014 году в рамках развития профессиональной пенсионной схемы введены 5%-е обязательные профессиональные пенсионные взносы, уплачиваемые работодателями в пользу работников, занятых во вредных условиях труда. На сегодняшний день количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков достигло более 12 миллионов с объемом пенсионных активов 16,4 триллиона тенге. Средний размер накопительной пенсии составляет порядка 32 тысяч тенге. И третий уровень включает в себя добровольные пенсионные взносы, вносимые вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд за себя или третьими лицами. Их ставка, период уплаты определяются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

В результате, гражданам предоставлена дополнительная возможность увеличить свои накопления за счет добровольных пенсионных взносов, которые в будущем станут дополнительным источником дохода пенсионеров. Сегодня количество индивидуальных пенсионных счетов с накоплениями за счет добровольных пенсионных взносов составляет 358 тысяч счетов.

— Какие нормы включены в новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы?

— По поручению Главы государства сегодня реализуется новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, предусматривающий ряд норм.

Первая норма — поэтапное повышение эффективности пенсионной системы. С 1 января 2023 года до 2027 года доведение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальную — со 100% до 120% соответственно. Вторая мера поддержки — увеличение с 1 января 2023 года величины максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП.

Особо отмечу, что главным концептуальным изменением пенсионной системы Казахстана является введение новой условно-накопительной компоненты, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Со следующего года работодатели за счет собственных средств будут уплачивать обязательные пенсионные взносы, начиная со ставки 1,5% от дохода работника, с последующем увеличением ее до 5% к 2028 году.

Введение обязательных пенсионных взносов работодателя направлено на поддержку молодого поколения, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из базовой, накопительной и условно-накопительной пенсии.

Новый условно-накопительный компонент пенсии включает в себя преимущества двух компонентов: он фиксирует период отчисления, суммарный объем отчислений как при накопительной системе, при этом, как в солидарной системе — накопления не являются собственностью, а будут направляться на выплату пенсий участникам системы, достигающим пенсионного возраста. Пенсии с этой системы будут выплачиваться пожизненно.

В результате, за пенсионное обеспечение нынешнего молодого поколения будут солидарно ответственны: государство, работодатель и сам работник. Это мировая практика и, одновременно, социальная ответственность каждого работодателя. Принцип диверсификации источников пенсионных выплат, то есть, когда в системе несколько источников пенсионных выплат, позволяет казахстанской пенсионной системе оставаться финансово устойчивой и обеспечить более высокий уровень пенсионного дохода населения.

— Спасибо за беседу!