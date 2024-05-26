Государство поможет фермерским теплицам, использующим новые технологии в РК

Фермерские теплицы с новыми технологиями смогут получать инвестсубсидии в Казахстане. Для этого будут разработаны соответствующие стандарты. Вице-премьер Серик Жумангарин провел совещание с госорганами для обсуждения путей решения вопросов, озвученных предпринимателями Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Основные вопросы от аграриев: выделение дополнительных средств на субсидирование приоритетных культур (сафлор, хлопчатник, теплицы), пересмотр норм на минеральные удобрения для хлопка, у которого при нормативе в 80 кг на гектар фактическая норма вноса составляет 200 кг на гектар, а также пересмотр нормативов расхода удешевленного дизельного топлива для проведения сельхозработ. Теперь эти вопросы будут решать совместно Министерства сельского хозяйства и финансов.

Вице-премьер также сообщил, что вопросом тепличников о возможности получения инвестсубсидий для строительства фермерских теплиц, внедряющих новые технологии строительства и производства, займется Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ РК и акиматом Туркестанской области.

Руководитель BNK group Kazakhstan, производитель дождевальных машин кругового и фронтального действия, на встрече с вице-премьером поднимал вопрос о снижении налоговой нагрузки на отечественное предприятие. А Сырым Ертаев, руководитель группы компаний «Қайып ата», — о возможности освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе дорогостоящего импортного оборудования для строительства откормплощадки на 50 тысяч голов скота по австралийскому методу.

В Правительстве рассказали о действующих механизмах для поддержки крупных проектов: