Государство оплатит 50% стоимости жилья сельчанам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках госпрограммы «Нурлы жер» разработан проект Правил субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов в сельских населенных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Согласно Правилам, работодатель сможет построить жилье за счет собственных средств, 50% которых покроет государство после ввода дома в эксплуатацию.

Причем дом должен быть общей площадью не более 100 квадратных метров, а стоимость 1 квадратного метра не должна превышать 100 тысяч тенге.

Жилье будет предоставляться работодателями в аренду своим работникам, с которыми у них заключены трудовые договора не менее чем на 5 лет.

После 5 лет работодатель может продать жилье работнику по цене без учета суммы выплаченной субсидии из республиканского бюджета.

Новый механизм строительства позволит повысить заинтересованность казахстанцев в проживании на селе, а также привлечет в сельскую местность квалифицированных специалистов.

Всего, по оперативным данным, планируется начать строительство порядка 2855 жилищ в 76 районах страны.