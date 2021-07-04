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    21:46, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Государство оплатит 50% стоимости жилья сельчанам в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках госпрограммы «Нурлы жер» разработан проект Правил субсидирования затрат работодателей по строительству арендных домов в сельских населенных пунктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Согласно Правилам, работодатель сможет построить жилье за счет собственных средств, 50% которых покроет государство после ввода дома в эксплуатацию.

    Причем дом должен быть общей площадью не более 100 квадратных метров, а стоимость 1 квадратного метра не должна превышать 100 тысяч тенге.

    Жилье будет предоставляться работодателями в аренду своим работникам, с которыми у них заключены трудовые договора не менее чем на 5 лет.

    После 5 лет работодатель может продать жилье работнику по цене без учета суммы выплаченной субсидии из республиканского бюджета.

    Новый механизм строительства позволит повысить заинтересованность казахстанцев в проживании на селе, а также привлечет в сельскую местность квалифицированных специалистов.

    Всего, по оперативным данным, планируется начать строительство порядка 2855 жилищ в 76 районах страны.


    Теги:
    Другие государственные органы Жилье Строительство Общество Нурлы жер
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