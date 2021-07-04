Государство оплатит 50% стоимости жилья сельчанам в Казахстане
Согласно Правилам, работодатель сможет построить жилье за счет собственных средств, 50% которых покроет государство после ввода дома в эксплуатацию.
Причем дом должен быть общей площадью не более 100 квадратных метров, а стоимость 1 квадратного метра не должна превышать 100 тысяч тенге.
Жилье будет предоставляться работодателями в аренду своим работникам, с которыми у них заключены трудовые договора не менее чем на 5 лет.
После 5 лет работодатель может продать жилье работнику по цене без учета суммы выплаченной субсидии из республиканского бюджета.
Новый механизм строительства позволит повысить заинтересованность казахстанцев в проживании на селе, а также привлечет в сельскую местность квалифицированных специалистов.
Всего, по оперативным данным, планируется начать строительство порядка 2855 жилищ в 76 районах страны.