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Государство компенсирует садоводам часть затрат в случае опасной болезни плодовых – МСХ РК

5 Ноября 2019 19:53
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Государство компенсирует садоводам часть затрат в случае опасной болезни плодовых – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых мерах поддержки садоводов рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в борьбе с особо опасной болезнью плодовых культур, так называемым «бактериальным ожогом плодовых», со стороны государства будет предусматриваться господдержка отечественным садоводам», - сказал Рустем Курманов на брифинге в СЦК.

По его словам, помощь будет предоставляться в виде субсидирования половины стоимости затрат, понесенных на закладку и выращивание плодовых деревьев, уничтоженных при «бактериальном ожоге».

«Такая норма по действующему законодательству не была предусмотрена, теперь эта норма вводится. То есть, если фермер пострадал от «бактериального ожога плодовых», государство компенсирует часть затрат, понесенных на закладку сада», - пояснил Рустем Курманов.

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Ключевые слова: Минсельхоз,
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Автор:

Серик Сабеков

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