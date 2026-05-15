Государство и бизнес развивают рынок криптографии в Казахстане

Под председательством вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Досжана Мусалиева за одним столом собрались представители профильного Комитета по информационной безопасности, заинтересованных государственных органов, а также ведущие ІТ-компании и эксперты отрасли.

В ходе беседы участники сошлись во мнении, что криптография давно перестала быть просто техническим инструментом «для служебного пользования» и превратилась в невидимый, но прочный фундамент всей нашей цифровой экономики. Именно она каждый день защищает наши банковские переводы, электронные документы, цифровые подписи и персональные данные миллионов казахстанцев.

По мере того как растет объем данных, вопросы надежной защиты становятся одинаково важными и для государства, и для бизнеса. Участники детально обсудили, что безопасность цифровых систем зависит не только от сложности самих алгоритмов шифрования. На первый план выходят такие практические вещи, как, насколько грамотно управляются цифровые ключи, корректно ли настроены программы, как проходит сертификация и соблюдаются ли базовые правила кибергигиены на всех этапах.

Отдельной темой для обсуждения стала поддержка отечественных разработок. Эксперты говорили о том, как стимулировать создание сильных казахстанских ІТ-продуктов в сфере шифрования, чтобы снизить зависимость от импорта, укрепить доверие к госсистемам и подготовиться к вызовам завтрашнего дня, включая переход на постквантовую криптографию. В Министерстве подчеркнули, что именно такой открытый и прямой диалог между ведомством, бизнесом и профессиональным сообществом помогает создавать честную конкурентную среду.

Как отметил вице-министр Досжан Мусалиев, криптография сегодня — это не просто строчка в требованиях безопасности, это вопрос цифрового суверенитета и доверия граждан к государственным сервисам.

— Мы стремимся к тому, чтобы наши отечественные решения были не просто надежными, но и конкурентоспособными. Наша цель — создать условия, при которых казахстанский бизнес сможет активно развивать и внедрять свои криптографические продукты, обеспечивая защиту инфраструктуры на годы вперед, включая готовность к эпохе квантовых технологий, — сказал он.

