Государство должно решать системные проблемы - Касым-Жомарт Токаев

12 Декабря 2022, 13:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в этом году в госорганы поступило свыше 1,5 млн обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует организовать системную работу с массивом поступающих обращений. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллиона обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система «E-Otinish», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в Администрацию Президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику Президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью. Реализация концепции «Слышащего государства» должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов», - заявил Глава государства.

В первую очередь, как заявил Президент, это налаживание системной связи между государством и обществом.

«Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов. К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. Не решаются залежавшиеся проблемы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Президент РК сообщил, что нельзя воспринимать каждый комментарий «диванного эксперта» как всенародную поддержку, а необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения.

Фото: t.me/bort_01











