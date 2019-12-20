Государство должно помогать только тем, кто нуждается – Президент об АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о правильном подходе к социальным выплатам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По социальному блоку социальных реформ по-прежнему актуальным остается вопрос введения АСП многодетным семьям. Перед Правительством стоит четкая задача обеспечить прозрачную, справедливую адресную помощь, прежде всего, нуждающимся детям. В том числе, из многодетных семей. Государство должно помогать только тем, кто нуждается. В этой связи было принято во внимание предложение общественности и членов совета не учитывать доходы семьи при выплате в новом формате социальной помощи многодетным семьям», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия.

По словам Главы государства, норма об учете индивидуальных доходов сложна в администрировании. «Влечет за собой негативные социальные последствия, разводы, фиктивные увольнения, забой скота и так далее. Нередко подвержена коррупции», - подчеркнул он.

Поддержано также предложение касательно обеспечения детей из социально уязвимых слоев населения пакетом гарантированной соцпомощи. «Правительством проделана большая работа, выработаны новые подходы, подготовлен соответствующий законопроект. Таким образом, многодетные семьи будут получать государственную поддержку вне зависимости от доходов, а исключительно исходя из количества детей в семье», - отметил Президент.

«Новое госпособие многодетным семьям предлагается установить в дифференцированном размере кратном МРП от 42,5 до 74 тысяч тенге. Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет положен гарантированный соцпакет. Дети дошкольного возраста будут обеспечиваться продуктовыми наборами и другими средствами первой необходимости. Школьники будут получать бесплатное горячее питание в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, а также школьную форму и учебники. Все это за счет государства», - добавил Глава государства.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.