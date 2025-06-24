Государство делает ставку на профилактику, а не карательные меры — политолог

Эксперт отмечает: статистическое снижение преступности, в том числе преступлений в общественных местах на 80% свидетельствует о том, что с наших улиц ушли страхи. Причем цифры отражают не отчетность, а реальность.

— Закон и порядок — новая идеологема. По сути, это ставка на формирование правового государства не только на бумаге, но и в головах. Будут: неделя «Закон и порядок», воспитательные программы в школах и даже AI-технологии — все в помощь, — подчеркивает А. Сейфуллин.

Он также отмечает продвижение в сфере решения проблемы с коррупцией.

— Меньше слов — больше соцобъектов. Деньги, изъятые у коррупционеров, уже превратились в 61 построенную школу. Это сильный имиджевый ход, наглядный, понятный. Но сам Президент признает, что нужны новые подходы, — говорит политолог.

Акцент на изменение общественного сознания в сторону нулевой терпимости к семейно-бытовым преступлениям эксперт назвал сигналом о том, что государство начинает вмешиваться в зону, которую раньше считали «личной».

— Участковый становится новой надеждой. Президент называет его не просто полицейским, а правовым советником и последней инстанцией, особенно на селе. Для них — льготы, жилье, техника. Реформа с человеческим лицом, — подмечает эксперт.

Цифровизацию и ИИ в правопорядке, идею суперкомпьютера, AI и Big Data в МВД, которую продвигает Президент, национальную платформу «Безопасный город», антифрод-центр при Нацбанке, видеонаблюдение, SIM-карты для туристов политолог назвал дорогой в сторону «разумной» безопасности.

— Мне также импонирует идея оценки эффективности не по личной преданности, а по показателям: введены персональные цифровые рейтинги сотрудников. Кто работает — тот и получает продвижение. Здесь все по факту, — отмечает эксперт.

Еще один важный шаг, по его мнению, — амнистия для 15 тысяч осужденных, в том числе женщин с детьми и пожилых людей. Но главное, подчеркивает политолог, — не амнистия, а новая система ресоциализации, трудоустройства и морального восстановления.