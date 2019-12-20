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Государство берет под крыло альтернативные мнения – член НСОД Ерлан Саиров

20 Декабря 2019 13:47
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Государство берет под крыло альтернативные мнения – член НСОД Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров прокомментировал итоги второго заседания Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальный совет становится реальной площадкой диалога общества и государства. На этой площадке вырабатываются новые идеи в социально-экономической сфере, в том числе и в сфере политической модернизации. Принятые сегодня решения говорят о том, что в стране сделан первый реальный шаг в сфере политической модернизации и демократизации нашей страны», - сказал Ерлан Саиров в кулуарах Дворца Независимости, где проходило заседание.

По его словам, меняется политический ландшафт страны.

«В законодательство вводятся новые нормы о парламентской оппозиции – это гарантия оппозиционной деятельности. Государство не только гарантирует оппозиционную деятельность, оно берет под свое крыло альтернативные мнения. Это очень важный социальный момент, который меняет весь социальный ландшафт нашей страны. Принимается совершенно новый закон о митингах, который соответствует европейским стандартам. Разрешительная система отменяется, вводится уведомительная система. Это большой шаг», - заявил Е.Саиров.

«Снижается порог регистрации партий, это первый шаг, думаю, будут еще изменения. Надо отметить решения в сфере прав человека – декриминализация статьи 130, гуманизация статьи 174 – все это говорит о том, что мы переходим на другой уровень, на качественное измерение жизни, где основным консенсусом являются права человека, а также уважение и достоинство человека», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе второго заседания Национального совета общественного доверия поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов.

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Ключевые слова: Нацсовет-2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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