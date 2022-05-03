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Государственный визит Президента РК в Турцию запланирован на 10-11 мая
3 Мая 2022 18:49
Государственный визит Президента РК в Турцию запланирован на 10-11 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов.

Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре.

Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

Беседа прошла в традиционно в дружеской атмосфере.


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