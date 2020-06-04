Государственные символы РК: где можно и нельзя их использовать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно 4 июня отмечается День государственных символов. О важности данного праздника и о том, как можно и нельзя использовать госсимволы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали профессора КазНУ имени Аль-Фараби, доктора юридических наук Даулет Байдельдинов и Дина Баймаханова.

Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн. Конституционный Закон «О государственных символах Республики Казахстан» был принят 4 июня 2007 года.

«Государственные символы РК имеют определенные исторические, культурные ценности, традиции и наследие, которые были взяты руководством нашей страны из истории развития Казахстана. Голубой флаг, летящий орел, яркое солнце, гимн нашей страны, герб, в котором мы видим нашу казахскую символику - все это имеет определенные исторические традиции», - говорит декан юридического факультета КазНУ имени Аль-Фараби, академик Академии высшей школы РК, профессор и доктор юридических наук Даулет Байдельдинов.

Профессор отметил, что в дополнение к закону «О государственных символах Республики Казахстан» 2 октября 2007 года было принято постановление Правительства РК, утверждающее правила размещения государственных символов.

«Правила размещения: где располагать флаг, где должен располагаться герб, на каких зданиях и учреждениях, в помещениях - все это четко расписано в наших законных и подзаконных актах. Вопрос заключается в том, что есть нюансы: есть понятие «герб» и понятие «изображение герба». Герб может располагаться не везде, а сфера расположения изображения герба более широкая», - рассказал он.

Касательно государственного флага профессор добавил, что был прецедент, когда один из граждан страны вывесил флаг на балконе и подвергся административной ответственности.

«Впоследствии, подав исковое заявление, он выиграл дело, и было признано, что шосударственные флаги в РК могут вывешиваться в жилых помещениях с согласия собственника объекта. Вот когда наши атлеты, выиграв первое место на Олимпиаде, обматываются государственным флагом Казахстана, то у некоторых людей могут возникнуть вопросы. Но я считаю, что надо благодарить их за то, что они популяризуют нашу страну. Наш флаг - наш символ. С правовой точки зрения здесь никаких нарушений закона не имеется», - добавил юрист.

Даулет Байдельдинов также подчеркнул, что госсимволы страны исторически связаны с Нурсултаном Назарбаевым.

«Елбасы сделал все для того, чтобы появилось самостоятельное суверенное государство РК. Правильно утверждать, что первые государственные символы нашей страны появились с участием Нурсултана Абишевича Назарбаева», - добавил он.

Между тем, профессор Дина Баймаханова подробнл рассказала, как можно и нельзя использовать государственные символы.

По ее словам, государственный флаг в обязательном порядке поднимается (устанавливается, размещается) на зданиях:

- Резиденции Президента Республики Казахстан;

- Парламента (Сенат и Мажилис);

- Правительства, министерств;

- Государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, их ведомств и территориальных подразделений;

- Конституционного Совета;

- Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан:

- местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, государственных организаций, а также на зданиях посольств, постоянных представительств при международных организациях, торговых представительств, других официальных загранучреждений, резиденциях глав загранучреждений Республики Казахстан и на их транспортных средствах в соответствии с протокольной практикой государств пребывания — постоянно;

- в кабинетах Президента РК, председателей палат Парламента РК, Премьер-Министра, Государственного секретаря, Председателя Конституционного Совета, Председателя Верховного Суда и председателей местных судов Республики Казахстан, Председателя Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, руководителей министерств, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, руководителей местных представительных и исполнительных органов, руководителей загранучреждений Республики Казахстан — постоянно;

- в залах, где проводятся совместные и раздельные заседания Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заседания координационных и рабочих органов палат Парламента Республики Казахстан, Правительства, в залах заседаний Конституционного Совета Республики Казахстан, в залах судебных заседаний Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан, в залах заседаний коллегий центральных, местных представительных и исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в залах вручения государственных и правительственных наград Республики Казахстан, в залах приемов загранучреждений Республики Казахстан, а также в помещениях регистрации рождений и браков — постоянно.

Она также рассказала, каким может быть наказание за незаконное использование государственных символов. Так, согласно статье 458 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК):

- Незаконное использование Государственного флага, герба и их изображений, а также использование и исполнение гимна РК с нарушением требований законодательства - влекут штраф в размере 200 МРП.

- Неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным, влечет штраф на должностных лиц в размере 200 МРП.

Государственный Герб в обязательном порядке размещается:

- на зданиях Резиденции Президента Республики Казахстан, Парламента, Сената и Мажилиса, Правительства, министерств, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан, соединений, воинских частей, подразделений и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, местных представительных и исполнительных органов, а также на зданиях посольств, постоянных представительств при международных организациях, торговых представительств, других официальных загранучреждений, резиденций глав загранучреждений Республики Казахстан — постоянно;

- в кабинетах Президента Республики Казахстан, председателей палат Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министра, Государственного секретаря, Председателя Конституционного Совета, Председателя Верховного Суда и председателей местных судов Республики Казахстан, Председателя Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, руководителей министерств, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, руководителей местных представительных и исполнительных органов, руководителей загранучреждений Республики Казахстан — постоянно;

- в залах, где проводятся совместные и раздельные заседания Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заседания координационных и рабочих органов палат Парламента Республики Казахстан, Правительства, в залах заседаний Конституционного Совета, в залах судебных заседаний Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан, в залах заседаний коллегий центральных, местных представительных и исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в залах вручения государственных и правительственных наград Республики Казахстан, в залах приемов загранучреждений Республики Казахстан, а также в помещениях регистрации рождений и браков — постоянно.

Надругательство над государственными символами Республики Казахстан, по статье 372 Уголовного кодекса, наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Профессор также пояснила, можно ли вывешить государственный флаг или герб из окна или балкона жилого дома или на его крыше.

«В законе есть статья 4, которая закрепляет, что государственный флаг может подниматься и устанавливаться на других зданиях (в помещениях) по желанию их владельцев. Можно сделать вывод, что государственный флаг, соответствующий установленным стандартам, можно вывешивать с балкона, лоджии, из окна, разместить в квартире, офисе, на крыше жилого дома по желанию владельцев этих объектов недвижимости. В отличие от государственного флага, возможность использования и размещения государственного герба на зданиях и в помещениях частных лиц не предусмотрена законом. Но в отношении изображения государственного герба такая возможность остается. В статье 6 Закона устанавлено, что изображение государственного герба может размещаться и на иных материальных объектах. При этом, законом установлены следующие ограничения: запрещается использование изображения герба на бланках, печатях и других реквизитах негосударственных организаций и их должностных лиц, кроме случаев, установленных Конституционным законом. Также герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов общественных объединений и других организаций», - добавила Дина Баймаханова.

Она также уточнила, разрешается ли размещение флага или герба на транспортных средствах, принадлежащим частным лицам.

«В отношении флага, можно сказать, что это разрешено. Насчет герба - запрещается использование герба в жилых или частных административных зданиях и помещениях, а также на транспортных средствах негосударственных организаций и частных лиц. Следовательно, использование государственного герба будет незаконным, однако можно использовать изображение герба - это возможно практически свободно с учетом указанных выше ограничений, то есть запрещается на бланках, печатях, реквизитах, герольдах и символике», - добавила юрист.

На вопрос, можно ли использовать изображения государственных символов на спортивной или повседневной одежде, других предметах или иных материальных объектах, Дина Баймаханова ответила:

«В соответствии с законом изображение герба может быть использовано на знаках различия, форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на воинской или иной государственной службе в качестве элемента или геральдической основы госнаград, а также на спортивных костюмах спортсменов и других спортивных принадлежностях. Кроме этого, согласно статье 4 Закона, изображение флага может размещаться и на иных материальных объектах. Это значит, что рисованное, фотографическое или иное изображение государственного флага можно использовать практически неограниченно (за исключением указанных выше ограничений в геральдике и официальной символике, а также соответствия национальному стандарту). Получается, что использование изображения государственного флага на спортивной или повседневной одежде, других предметах или иных материальных объектах разрешается», - отметила она.

Кроме того, профессор заметила, что изображений государственных символов или аудиозаписи государственного гимна в интернете на веб-сайтах негосударственных организаций и частных лиц быть не должно.

Она также пояснила, в каких случаях исполняется гимн и будет ли нарушением закона исполнение гимна без музыкального сопровождения (хором или одним голосом).

Государственный Гимн исполняется:

- при вступлении в должность Президента Республики Казахстан — после принесения им присяги;

- при открытии и закрытии сессий Парламента Республики Казахстан;

- при открытии торжественных собраний и заседаний, посвященных национальному и государственным праздникам Республики Казахстан, а также иным торжественным мероприятиям;

- при выходе в эфир теле-, радиоканалов ежесуточно в начале и по окончании их вещания;

- при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических событий в жизни народа Республики Казахстан;

- при поднятии Государственного Флага Республики Казахстан во время церемоний, торжественных и спортивных мероприятий, проводимых государственными органами, а также общественными объединениями и иными организациями Республики Казахстан;

- при встрече глав иностранных государств, посещающих Республику Казахстан с государственным или официальным визитами, после исполнения государственного гимна соответствующего иностранного государства;

- в организациях образования, реализующих образовательные программы среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, при церемониях открытия нового учебного года и окончания учебного года, а также при проведении иных торжественных мероприятий;

- при проведении спортивных мероприятий с участием национальной (сборной) команды Республики Казахстан.

Государственный Гимн исполняется в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении. При этом могут использоваться средства звукозаписи.

«Раз в законе говорится, что Гимн исполняется в хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении, то можно сделать вывод, что гимн можно исполнять и просто голосом, без музыки и с музыкой, индивидуально и хоровом исполнении. Вокальные данные певца тоже не имеют особого значения», - пояснила эксперт.