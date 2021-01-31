Государственные программы: как меняются жамбылские села

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Районы Жамбылской области подводят итоги сделанного в минувшем 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Кордайского района, поручения, данные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочей поездки в 2020 году в Кордайский район, выполнены. Выделенные государством средства освоены

За прошедший год в населенных пунктах района произошли большие изменения. Асфальтированы практически все улицы, в дома проводят газ и централизованное водоснабжение, есть интернет, строятся культурные, образовательные и спортивные объекты, создаются рабочие места. В район поступило от государства 35,1 миллиарда тенге, реализовано около 400 проектов. В рамках программ «Дорожная карта занятости», «Ауыл - ел бесігі», «Нұрлы жер» на строительно-ремонтные работы выделено 21,8 миллиарда тенге, создано 4 630 рабочих мест, 2 279 человек были направлены на строящиеся объекты через центр занятости. В рамках программы «Дорожная карта занятости» на выделенные средства реализовано 13 проектов в сфере строительства и 198 проектов в сфере ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

За счет правительственного резерва на 101 проект выделено два миллиарда тенге. На 1,9 миллиарда тенге проведен средний ремонт 96 улиц в шести населенных пунктах. В районном центре проведен средний ремонт 21 улицы на 884,5 миллиона тенге. В Кордае к настоящему времени построено 7,4 километра новых дорог, средний ремонт проведен на 343,6 километра. Доля автомобильных дорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 90%, а внутрипоселковых 75%. В селах Каракемер, Масанчи, Сортобе, Булар батыр, Аухатты, Кордай, Альжан-ана, Карасай, Енбек заасфальтированы все улицы.

Через управление здравоохранения выделено 73 миллиона тенге на капитальный ремонт трех врачебных амбулаторий. В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» реализовано 24 проекта на 1,8 миллиарда тенге. Сданы в эксплуатацию типовые спортивные комплексы в селах Кордай, Отар, Беткайнар. В рамках программ «Нұрлы жер» и развития регионов кордайцы приступили к реализации 25 крупных строительных проектов на общую сумму 7,5 миллиарда тенге.

Что касается жилья, то в Кордайском районе для малообеспеченных и многодетных семей построено 15 домов по традиции асар. В массиве Батыс села Кордай возвели три пятиэтажных жилых дома, в массиве Шыгыс - пять многоэтажек. В канун Дня Независимости завершилось строительство коммунального дома в селе Каракемер, ключи от квартир вручили 20 многодетным семьям и молодым специалистам.

Стремительно развивается инфраструктура. Для газоснабжения 22 населенных пунктов выделено около 11 миллиардов тенге. В результате из 41 населенного пункта 34 уже обеспечено голубым топливом. Завершено строительство водопроводов в шести населенных пунктах, общая стоимость работ составила 2,7 миллиарда тенге. Обеспеченность чистой питьевой водой в районе составила 78%. Переведены на газ котельные шести социальных объектов, на что было израсходовано 1,1 миллиарда тенге.

Кордайский район густонаселенный, с высокими демографическими показателями, и дефицит мест в сельских школах был обычным явлением. Теперь же за счет строительства трех школ будет полностью решен вопрос дефицита мест и аварийных школ. Строительство четырех спортивно-оздоровительных комплексов на сумму 1,3 миллиарда тенге будет завершено до конца года.

Введено в эксплуатацию семь спортивных объектов, восемь игровых площадок, в результате чего доступ населения к спортивной инфраструктуре повысился с 27 до 46%. По завершении реконструкции пункта пропуска «Кордай» стоимостью 5,3 миллиарда тенге на одной из самых больших улиц села Кордай - Жибек жолы - планируется установка современного уличного освещения. Ведется строительство Дома культуры на 180 мест в селе Отар. Стоимость проекта 307 миллионов тенге. В селе Кенен за счет спонсорских средств отремонтирован музей Кенена Азербаева.

Аким Кордайского района Рустем Даулет отметил, что масштабы проведенной в минувшем году работы внушительны.

«Реализация проектов касается практически всех сфер жизни сельчан. Это газо- и водообеспечение, жилищное и дорожное строительство, уличное освещение и благоустройство, образование, здравоохранение, спорт. По поручению Главы государства впервые в истории района газом обеспечены жители 22 сел. Открылись Центр изучения языков, Дом имамов. В пяти сельских округах созданы общественные советы, которые вносят свой вклад в укрепление общественно-политической стабильности», - резюмировал Рустем Даулет.