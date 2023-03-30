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Государственные поликлиники появятся в отдаленных районах Астаны

Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2023, 16:44
Государственные поликлиники появятся в отдаленных районах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек считает, что частные поликлиники работают лучше государственных, но в них нет соответствующего оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы договорились о встрече с рядом крупных инвесторов, которые хотят строить частные поликлиники в городе, предметно рассмотрим новые районы новостроек. Потребность есть, у нас есть поликлиники, которые обслуживают 110 тысяч человек, хотя нормальная поликлиника должна обслуживать 60-70 тысяч человек. Мы будем справедливо распределять возможности по строительству поликлиник. Государственные поликлиники мы планируем строить только в тех районах, куда частный бизнес не идет. Например, районы Өңдіріс, Железнодорожный, Кирпичный», - сказал Женис Касымбек на встрече с предпринимателями.

По его словам, некоторые частные поликлиники работают гораздо лучше государственных, но в них нет соответствующего оборудования.

«Есть категория людей, которая не хочет ходить в частные поликлиники. У меня много обращений такого характера, что частная поликлиника не оказывает полный спектр услуг. Ряд коллег, занимающихся строительством поликлиник, строит их без тяжелого оборудования: без КТ, МРТ. Я понимаю, что не все государственные поликлиники работают качественно, есть частные поликлиники, которые работают намного лучше. Хотелось бы, чтобы уровень подтягивался к ним. Будем разбираться по каждой поликлинике», - добавил аким.


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