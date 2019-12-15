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Государственные награды вручили военнослужащим
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии главного государственного праздника – Дня независимости Республики Казахстан – в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
28 лет назад Казахстан начал путь суверенного развития. За эти годы в стране произошли значительные государственные преобразования. Важнейшим фактором динамичного развития страны стали Вооружённые Силы. Сегодня они стоят на защите суверенитета и территориальной целостности государства.
В честь Дня независимости Указом Президента страны 42 военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность вручены государственные награды и грамоты.
Такое количество военнослужащих награждено впервые. К наградам также представлены участники ликвидации последствий ЧС в Арыси. В ходе работ, которые не прекращались ни на день, военнослужащие проявили высокий профессионализм, работали практически в боевых условиях, сопряжённых с риском. В числе награждённых – погибший майор Аманжол Акишев.
Кроме того, во всех воинских частях и соединениях Вооружённых сил прошли торжественные мероприятия, где отмечены и поощрены лучшие военнослужащие, которые показали высокий уровень подготовки и профессионализма.
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