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Государственные награды вручили военнослужащим

15 Декабря 2019 12:09
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Государственные награды вручили военнослужащим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии главного государственного праздника – Дня независимости Республики Казахстан – в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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28 лет назад Казахстан начал путь суверенного развития. За эти годы в стране произошли значительные государственные преобразования. Важнейшим фактором динамичного развития страны стали Вооружённые Силы. Сегодня они стоят на защите суверенитета и территориальной целостности государства.


В честь Дня независимости Указом Президента страны 42 военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность вручены государственные награды и грамоты.

Такое количество военнослужащих награждено впервые. К наградам также представлены участники ликвидации последствий ЧС в Арыси. В ходе работ, которые не прекращались ни на день, военнослужащие проявили высокий профессионализм, работали практически в боевых условиях, сопряжённых с риском. В числе награждённых – погибший майор Аманжол Акишев.


Кроме того, во всех воинских частях и соединениях Вооружённых сил прошли торжественные мероприятия, где отмечены и поощрены лучшие военнослужащие, которые показали высокий уровень подготовки и профессионализма.


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Ключевые слова: Армия, День Независимости ,
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