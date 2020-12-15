Государственные награды вручены жителям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев от имени Главы государства вручил жителям города государственные награды ко Дню независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди отмеченных высокими наградами — врачи, учителя, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции. Всего ко Дню независимости награды получили 76 жителей Алматы.

Обращаясь к участникам торжественного собрания, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что независимость является священным праздником.

«Сегодня Казахстан – успешное, уверенно растущее государство, а наш город – колыбель независимости, в становление которой весомый вклад внесли жители города. За эти годы Алматы стал центром бизнеса и капитала, и формирует пятую часть экономики страны и третью часть бюджета республики. За всеми этими достижениями – труд государственных и общественных деятелей, представителей науки и образования, культуры и спорта, здравоохранения, гражданского общества, госслужащих и социальной защиты, энергетики, коммунальной сферы, предпринимательства. Сегодня ваш вклад в развитие страны и мегаполиса по достоинству отмечен высокими государственными наградами», — сказал аким, поздравив собравшихся с Днем независимости.

Орденом «Достық» II степени награжден сопредседатель Делового совета Казахстан – Франция А.Карибжанов. Ордена «Құрмет» удостоены 11 алматинцев, среди которых заместитель главного врача поликлиники №5 А.Абдрахманова, ветеран труда З.Ахметова, директор школы-лицея №169 Г.Бекенова, директор Института онкологии и радиологии Д.Кайдарова, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Д.Куатов, композитор, председатель РОО «Казахское авторское общество» Б.Кыдырбек и другие.

Орденом «Еңбек Даңқы» IІІ степени отмечены заслуги водителя троллейбуса ТОО «Алматы электротранс» Р.Калмухамбетова, горного мастера АО «Алматыметроқұрылыс» Т.Коныратова, мастера цеха бетонных изделий ТОО «Конкрит Продактс» А.Синишина.

Ряд горожан за самоотверженный труд на верном участке удостоен медали «Ерен еңбегі үшін». Среди них учитель физики гимназии №83 Л.Аратай, директор ТОО «Алматинский завод Электрощит» М.Аумолдаев, старший тренер ГККП «Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа №5» К.Ещенко, старший тренер ГККП «Школа высшего спортивного мастерства» Л.Никитенко и другие.

Медалью «Шапағат» отмечены директор ГКП «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» Г.Бодыков, старшая медицинская сестра отделения соматики ГКП «Центральная городская клиническая больница» Р.Омарова, врач акушер-гинеколог ГКП «Городской родильный дом №1» П.Садыкова, руководитель отдела АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» И.Хусаинова и другие.

Волонтеры, работники медицинских и коммунальных учреждений отмечены почетными грамотами Республики Казахстан и Главы государства.

Напомним, вчера в Нур-султане в канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан была отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.