Государственные и общественные награды вручили в Ассамблее народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения членов АНК, представителей этнокультурных объединений, деятелей науки и культуры государственными и общественными наградами Ассамблеи народа Казахстана состоялась в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил историю Великой степи новыми достижениями и успешными преобразованиями. И в этом есть заслуга каждого из вас. День Независимости – это праздник единения казахстанцев, нацеленности на успешное развитие и укрепление стабильности. Еще, это – праздник подведения итогов, радующих победами и достижениями во всех сферах нашей экономики. Я рад, что мне предстоит вручить награды моим соотечественникам, членам Ассамблеи, активным общественникам, продвигающим идею мира и согласия в обществе», - сказал в своем слове заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев.





Так, член правления общественного объединения «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» Абдулхалил Долкунтай награжден орденом «Құрмет».

Заместитель директора республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Хадиша Ерсеитова удостоена медали «Ерен еңбегі үшін».

Директор телеканала Kazakh TV Майя Бекбаева, председатель правления АО «Агентство Хабар» Ерлан Бекхожин, председатель Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Думан Кыдырбаев, председатель правления АО «Республиканская газета» Egemen Qazaqstan Дархан Кыдырали, генеральный директор Международного информационного агентства «Казинформ» Аскар Умаров награждены золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бiрлiк».

Нагрудным знаком «Мейірім» наградили главного редактора телеканала «Хабар-24» Бакытжана Омарова, а председатель компании «ҚАЗПРОФТРАНС»-«КТЖ-Грузовые перевозки» Ермек Тулегенов награжден нагрудным знаком «Жомарт жан».















































