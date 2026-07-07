Государственный резерв газа планируют создать в Германии

Министерство экономики и энергетики ФРГ разработало план по созданию государственного газового резерва на случай кризисных ситуаций, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Расходы в размере более чем одного млрд евро будут финансироваться за счет сбора с потребителей газа, сообщило агентство Reuters и подтвердили в правительстве ФРГ во вторник, 7 июля.

Газовый резерв не предназначен для покрытия сезонных зимних потребностей в газе, данная задача по-прежнему будет находится в ведении поставщиков и энергетических компаний. Целью правительства является создание резерва на случай чрезвычайных ситуаций, таких как диверсии в отношении инфраструктуры или глобальная нехватка газа.

Объем газовых резервов — 24 тераватт-часа

По предварительным рассчетам, объем резерва будет составлять примерно 24 тераватт-часа газа — это чуть менее 10% от общей емкости газовых хранилищ Германии. Такой газовый резерв должен гарантировать газоснабжение на случай 30-дневного перебоя в работе крупнейшего объекта импортной инфраструктуры — пункта приема газа в нижнесаксонском Дорнуме на Северном море, через который в Германию поступает значительная часть трубопроводного газа из Норвегии.

Согласно расчетам немецкого правительства, такие резервные объемов также были бы достаточны для компенсации 40-дневной остановке в импорте сжиженного природного газа (СПГ) или для обеспечения потребностей домохозяйств и коммерческих потребителей в течение десяти дней в условиях экстремальной зимы и полного прекращения поставок как по трубопроводам, так и в виде СПГ. В условиях обычной зимы этого объема хватило бы на 18 дней снабжения.

Стоимость создания резерва — 1,2-1,5 млрд евро. Затраты на создание резерва, закупку газа и его закачку в хранилище оцениваются в 1,2-1,5 млрд евро и будут распределены на 2027 и 2028 годы. Ежегодные эксплуатационные расходы составят от 150 до 180 млн евро. Официальное решение правительства по этому вопросу планируется принять в середине августа. Бундестаг может обсудить это предложение в конце сентября, в этом случае решение о создании газового резерва может вступить в силу 1 января 2027 года.

В марте стало известно о планах министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе создать стратегический газовый резерв на случай чрезвычайной ситуации. По ее словам, стране необходим как и «рыночно организованный бизнес по хранению газа», так и «инструмент на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними шоками».

Газовые хранилища перед зимой должны быть заполнены на 80%

Большинство газовых хранилищ в ФРГ должны быть заполнены не менее чем на 80% к 1 ноября. В ЕС действуют обязательные требования к уровню заполненности газовых хранилищ. Страны ЕС должны обеспечивать уровень запасов газохранилищ около 90% к началу отопительного сезона, а в течение года ориентироваться на промежуточные целевые показатели. Тем не менее в случае неблагоприятной рыночной ситуации они могут отклоняться от сроков достижения целевых уровней заполненности газохранилищ.

Ранее в Германии сбой в системе радиосвязи привел к остановке поездов.