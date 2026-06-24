В Германии сбой в системе радиосвязи привел к остановке поездов

Масштабный сбой в цифровой системе радиосвязи GSM-R привел к нарушению железнодорожного сообщения по всей Германии вечером вторника, 23 июня, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Как сообщает агентство dpa и представители концерна Deutsche Bahn, из-за сбоя многие поезда не смогли продолжить движение, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. По данным Deutsche Bahn, поломка затронула внутренние каналы связи концерна. Компания отдельно подчеркнула, что сильнее всего сбой затронул Баварию, где железнодорожное движение серьезно ограничено или вовсе невозможно.

По состоянию на 00:30 по немецкому времени первые поезда возобновили движение. Однако масштабы проблемы пока остаются неясными, отмечает агентство Reuters. Сбой затронул как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты.

Deutsche Bahn пока не называет причину сбоя

Как отмечает агентство dpa, система радиосвязи GSM-R — ключевой элемент, обеспечивающий работу железной дороги в Германии. Через нее проходит обмен информации между машинистами, диспетчерами и центрами управления железнодорожным движением.

При сбое работы такой системы движение поездов из соображений безопасности может осуществляться только в ограниченном режиме. Глава государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn Эвелин Палла (Evelyn Palla) отметила, что компания пока не может назвать точную причину общенационального сбоя.

— В настоящее время мы пытаемся доставить поезда на ближайшие станции, чтобы пассажиры смогли выйти из них. Только затем нам предстоит устранить проблему, причину которой мы пока еще не знаем, — заявила Палла в комментарии газете Bild.

В комментарии агентству dpa представитель Deutsche Bahn позже рассказал, что причина сбоя уже установлена, однако отказался ее назвать.

Система радиосвязи GSM-R уже выходила из строя в 2022 году

В последний раз цифровая система железнодорожной радиосвязи GSM-R выходила из строя на три часа в октябре 2022 года на севере Германии. Тогда концерн Deutsche Bahn также вынужденно приостановил движение поездов в регионе, пишет журнал Der Spiegel.

Расследование происшествия установило, что причиной сбоя стало повреждение кабельного оборудования злоумышленниками.