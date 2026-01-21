Государственный майнинг узаконен в Кыргызстане

Изменения направлены на усиление контроля над сферой цифровых активов в стране, а также обеспечение стабильности и прозрачности рынка виртуальных активов КР.

Основные нововведения:

официально введены понятия «государственный майнинг» и «государственного криптовалютного резерва», конкретизированы определения «стейблкоина», токена, обеспеченного реальным активом;

внедрен механизм «регулятивных песочниц», позволяющий компаниям тестировать инновационные услуги в сфере виртуальных активов в контролируемой среде;

лицензии на деятельность поставщиков услуг теперь имеют ограниченный срок действия, являются именными (неотчуждаемыми) и не подлежит передаче третьим лицам.

все лица, занимающиеся майнингом, обязаны проходить официальную регистрацию и получать соответствующий сертификат.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Binance будут сотрудничать в сфере цифровых активов.