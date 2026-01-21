РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:23, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Государственный майнинг узаконен в Кыргызстане

    В Кыргызстане приняты поправки в закон о виртуальных активах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    майнинг
    Фото: Kazinform

    Изменения направлены на усиление контроля над сферой цифровых активов в стране, а также обеспечение стабильности и прозрачности рынка виртуальных активов КР.

    Основные нововведения:

    • официально введены понятия «государственный майнинг» и «государственного криптовалютного резерва», конкретизированы определения «стейблкоина», токена, обеспеченного реальным активом;
    • внедрен механизм «регулятивных песочниц», позволяющий компаниям тестировать инновационные услуги в сфере виртуальных активов в контролируемой среде;
    • лицензии на деятельность поставщиков услуг теперь имеют ограниченный срок действия, являются именными (неотчуждаемыми) и не подлежит передаче третьим лицам.
    • все лица, занимающиеся майнингом, обязаны проходить официальную регистрацию и получать соответствующий сертификат.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Binance будут сотрудничать в сфере цифровых активов.

    Кыргызстан Майнинг Мировые новости Цифровизация
    Гульмира Абдрахманова
