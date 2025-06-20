Государственный долг США превысил $37 трлн

Предприниматель-миллиардер Илон Маск вновь выразил обеспокоенность относительно финансовых перспектив США, предупреждая о тяжелых последствиях, поскольку процентные ставки по федеральному долгу вырастут до неприемлемого уровня.

В своем посте на X Маск предупредил, что Соединенные Штаты балансируют на грани «фактического банкротства», поскольку федеральный долг превышает $37 трлн, а выплаты процентов по этому долгу теперь составляют 25% от всех налоговых поступлений.

Маск говорит, что «если так будет продолжаться», то все налоговые поступления в конечном итоге пойдут на обслуживание государственного долга, и «ничего не останется ни на что другое».

Так, из $5 трлн общего дохода правительства США процентные платежи в настоящее время составляют $1,2 трлн, в то время как правительство продолжает тратить $7 трлн ежегодно, что приводит к постоянному растущему дефициту.

Фото: usdebtclock.org

Экономист Питер Шифф отреагировал на пост Маска, заявив, что США уже банкрот, и что это «лишь вопрос времени, когда это станет очевидным для наших кредиторов». Затем Шифф предупреждает, что после этого «процентные ставки взлетят до такой степени», что расходы на обслуживание долга превысят общие налоговые поступления.

Ранее сообщалось, что Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетной политике, который увеличит дефицит в бюджете страны.