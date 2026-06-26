Государственный долг Франции бьет рекорды

Госдолг Франции превысил 3,5 трлн евро, что является актуальным вызовом для крупнейшей экономики Европы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бельгии.

Государственный долг Франции в первом квартале 2026 года впервые преодолел отметку в 3,5 триллиона евро, достигнув 3,536 трлн евро, что соответствует примерно 117,5% ВВП страны. Об этом свидетельствуют официальные данные национального статистического агентства INSEE.

Данный показатель стал новым антирекордом для республики, которая традиционно входит в число крупнейших экономик Евросоюза. По сравнению с предыдущим кварталом долг вырос на 75,6 млрд евро. К концу 2025 года он уже составлял около 115,6–116% ВВП.

Основные факторы роста долговой нагрузки

Среди главных причин эксперты называют устойчивый дефицит государственного бюджета, который в 2025 году составил около 5,1% ВВП. На 2026 год французское правительство поставило цель снизить его до 5%, однако реализация этих планов осложняется политической нестабильностью и необходимостью значительных расходов на социальную сферу, оборону и «зеленый» переход.

В текущем году выплаты по обслуживанию государственного долга могут превысить 74 млрд евро — сумма, сопоставимая с расходами на ключевые отрасли, такие как высшее образование или национальная оборона. В 2026 году Парижу предстоит привлечь на рынках заимствований рекордные 310 млрд евро для рефинансирования старых обязательств.

Согласно оценкам Еврокомиссии и международных рейтинговых агентств, без проведения глубокой фискальной консолидации к 2027–2029 годам долг Франции может превысить 120–122% ВВП. Это заметно выше средних показателей для стран с аналогичным кредитным рейтингом и создает дополнительные риски в условиях геополитической напряженности и необходимости инвестиций в энергетическую независимость.

Для сравнения: государственный долг Германии сохраняется на относительно умеренном уровне около 64% ВВП.

Французские власти заявляют о намерении постепенно вернуть бюджетный дефицит к европейским нормам (ниже 3%) к 2029 году. Однако многие аналитики выражают сомнения в реализуемости этих планов на фоне предстоящих президентских выборов 2027 года и сохраняющейся социальной напряженности в обществе.

Ранее сообщалось, что внешний государственный долг России по итогам апреля 2026 года сократился на рекордные $4,2 млрд и составил $56,9 млрд.