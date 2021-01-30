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    21:06, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Гостиницу «Россия»  в Байконуре восстановит казахстанский инвестор

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОМ – Ко Дню космонавтики, который в этом году знаменует 60-летие полета в космос первого человека Земли, в городе Байконуре планируется открыть ряд обновленных социальных объектов, в числе которых реконструкция гостиницы «Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Неделю назад город Байконур с краткосрочным рабочим визитом посетила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Во время встречи с главой администрации города Константином Бусыгиным речь шла о восстановлении гостиницы «Россия» казахстанским инвестором.

    Как сообщалось, подписанная год назад казахстанской и российской сторонами «Долгосрочная программа развития города Байконура на 2020-2035 годы» предусматривает создание новых социальных, жилых и производственных объектов, благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечение надежной работы городских объектов жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города.

    Казахстанская строительная компания ТОО «Bazis Construction» уже приступила к работам, первый этап которых должен быть завершен к 12 апреля 2021 года.

    В данное время администрацией города Байконур проводятся организационные работы, связанные с особым режимом функционирования города, согласования технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовлены объекты размещения для работников и специалистов ТОО «Bazis Construction», определены складские помещения для хранения строительных материалов. Прибытие первой группы работников ТОО «Bazis Construction» запланировано к концу текущей недели, сообщает пресс-служба администрации города Байконур.


    Теги:
    Байконур Кызылординская область Строительство Благоустройство
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