Гостиницу «Россия»  в Байконуре восстановит казахстанский инвестор

БАЙКОНУР. КАЗИНФОМ – Ко Дню космонавтики, который в этом году знаменует 60-летие полета в космос первого человека Земли, в городе Байконуре планируется открыть ряд обновленных социальных объектов, в числе которых реконструкция гостиницы «Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неделю назад город Байконур с краткосрочным рабочим визитом посетила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Во время встречи с главой администрации города Константином Бусыгиным речь шла о восстановлении гостиницы «Россия» казахстанским инвестором.

Как сообщалось, подписанная год назад казахстанской и российской сторонами «Долгосрочная программа развития города Байконура на 2020-2035 годы» предусматривает создание новых социальных, жилых и производственных объектов, благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечение надежной работы городских объектов жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города.

Казахстанская строительная компания ТОО «Bazis Construction» уже приступила к работам, первый этап которых должен быть завершен к 12 апреля 2021 года.

В данное время администрацией города Байконур проводятся организационные работы, связанные с особым режимом функционирования города, согласования технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовлены объекты размещения для работников и специалистов ТОО «Bazis Construction», определены складские помещения для хранения строительных материалов. Прибытие первой группы работников ТОО «Bazis Construction» запланировано к концу текущей недели, сообщает пресс-служба администрации города Байконур.