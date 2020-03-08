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вчера 23:19
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вчера 21:44
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вчера 18:10
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Гостиница с людьми на карантине обрушилась в Китае: есть жертвы
ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китайские власти заявили, что четыре человека погибли в результате обрушения здания гостиницы в провинции Фуцзянь в восточном Китае в субботу вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Число жертв может возрасти, так как еще 28 человек находятся под завалами гостиницы. Всего из-под завалов спасатели вытащили 43 человека.
Гостиница Синьцзя рухнула около 7:15 вечера в районе Личэн города Цюаньчжоу. В результате обрушения под завалом оказался 71 человек.
Предварительное расследование показало, что когда произошло обрушение, велись работы по отделке здания. Владелец здания находится под контролем полиции. Строительство обрушившейся гостиницы началось в 2013 году. В 2018 году здание было переделано под гостиницу с 66 комнатами.
BBC News сообщает, что отель использовался для содержания людей, которые вступали в тесный контакт с инфицированными коронавирусом. По крайней мере 58 из 71 человека, находившихся в здании на момент обрушения, находились на карантине.
Местное управление пожарной охраны направило более 200 пожарных на место происшествия, провинция Фуцзянь также направила 11 поисково-спасательных команд.
Министерство по чрезвычайным ситуациям направило рабочую группу в Цюаньчжоу для помощи в спасении и расследовании причин обрушения. Министерство призвало приложить все усилия для спасения жертв и подчеркнуло необходимость предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Спасательная операция идет полным ходом.
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