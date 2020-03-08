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Гостиница с людьми на карантине обрушилась в Китае: есть жертвы

8 Марта 2020 15:32
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Гостиница с людьми на карантине обрушилась в Китае: есть жертвы

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китайские власти заявили, что четыре человека погибли в результате обрушения здания гостиницы в провинции Фуцзянь в восточном Китае в субботу вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

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Число жертв может возрасти, так как еще 28 человек находятся под завалами гостиницы. Всего из-под завалов спасатели вытащили 43 человека.

Гостиница Синьцзя рухнула около 7:15 вечера в районе Личэн города Цюаньчжоу. В результате обрушения под завалом оказался 71 человек.

Предварительное расследование показало, что когда произошло обрушение, велись работы по отделке здания. Владелец здания находится под контролем полиции. Строительство обрушившейся гостиницы началось в 2013 году. В 2018 году здание было переделано под гостиницу с 66 комнатами.

BBC News сообщает, что отель использовался для содержания людей, которые вступали в тесный контакт с инфицированными коронавирусом. По крайней мере 58 из 71 человека, находившихся в здании на момент обрушения, находились на карантине.

Местное управление пожарной охраны направило более 200 пожарных на место происшествия, провинция Фуцзянь также направила 11 поисково-спасательных команд.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило рабочую группу в Цюаньчжоу для помощи в спасении и расследовании причин обрушения. Министерство призвало приложить все усилия для спасения жертв и подчеркнуло необходимость предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Спасательная операция идет полным ходом.


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Ключевые слова: Происшествия, Китай,
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