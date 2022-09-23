Гостиница горит в центре Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трехэтажная гостиница «Zodiak», расположенная в центре города на улице Абая, горит в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

Открытым огнем горит третий этаж гостиницы. На месте происшествия работает минимум семь пожарных расчетов и они продолжают прибывать. Это не только спецтехника департамента по чрезвычайным ситуациям региона, но и техника других городских организаций. Пожар тушат с помощью двух раздвижных лестниц, поливая водой с крыши здания.

Продолжается эвакуация людей. Приехали машины скорой помощи. Официальной информации о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, пожар начался примерно в 15:00 часов. Первый огонь появился на крыше здания. Затем он достаточно быстро перекинулся на гостиничные номера, расположенные на третьем этаже здания. Поскольку второй и первый этаж огнем не охвачены, постояльцы и сотрудники гостиницы эвакуировались на улицу еще до прибытия пожарных расчетов.

Корреспондент МИА «Казинформ» следит за развитием ситуации, находясь на месте происшествия.



