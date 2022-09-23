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    17:44, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гостиница горит в центре Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трехэтажная гостиница «Zodiak», расположенная в центре города на улице Абая, горит в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

    Открытым огнем горит третий этаж гостиницы. На месте происшествия работает минимум семь пожарных расчетов и они продолжают прибывать. Это не только спецтехника департамента по чрезвычайным ситуациям региона, но и техника других городских организаций. Пожар тушат с помощью двух раздвижных лестниц, поливая водой с крыши здания.

    Продолжается эвакуация людей. Приехали машины скорой помощи. Официальной информации о пострадавших пока нет.

    По словам очевидцев, пожар начался примерно в 15:00 часов. Первый огонь появился на крыше здания. Затем он достаточно быстро перекинулся на гостиничные номера, расположенные на третьем этаже здания. Поскольку второй и первый этаж огнем не охвачены, постояльцы и сотрудники гостиницы эвакуировались на улицу еще до прибытия пожарных расчетов.

    Корреспондент МИА «Казинформ» следит за развитием ситуации, находясь на месте происшествия.



    Теги:
    Общество Пожар Происшествия Атырау Происшествия, ЧС
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