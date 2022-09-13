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    17:10, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гости со всего мира: полиция Нур-Султана перешла на усиленный режим службы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период проведения Съезда лидеров мировых религий полицейские Нур-Султана перешли на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях должного обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности на дорогах столицы, а также своевременного предупреждения и пресечения правонарушений в период VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий личный состав столичной полиции с 13 сентября переведен на усиленный вариант несения службы.

    В связи с прибытием в город большого количества гостей со всего мира, в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности.

    «С 13 по 15 сентября в рамках проведения Съезда ожидается прибытие Папы Римского. В связи с тем, что делегация будет сопровождаться эскортом мотоциклистов, в период прохождения официально-охраняемой колонны будет ограничено движение на 3-5 минут. В основном, это проспект Кабанбай батыра, Мангилик Ел и Кунаева», – сообщил начальник управления административной полиции столичного ДП Елжан Чупеков.

    Для передвижения участников мессы вместе с волонтeрами и сопровождающими, которое состоится 14 сентября, организованы специальные автобусы.

    Вместе с тем, в столицу с государственным визитом прибывает Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Делегация также будет сопровождаться эскортом. Департамент полиции Нур-Султана просит жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять общественный порядок.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Общество Съезд лидеров мировых религий Астана для mail.ru Правоохранительные органы
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