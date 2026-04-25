Гость в казахской традиции: сакральная роль, значение и его виды

В интервью с корреспондентом агентства Kazinform кандидат исторических наук Салтанат Асанова отмечает, что институт гостя является одной из ключевых опор традиционного кочевого общества, без понимания которой невозможно глубоко понять казахскую культуру в целом.

Гостеприимство как образ жизни

Историк отмечает, что гостеприимство у казахов нельзя рассматривать только как социальную норму или вежливость, а это целая система традиций, которая веками формировала поведение людей в степи.

— Мы не говорим о гостеприимстве, мы говорим об обычаях и традициях гостеприимства у казахского народа. Гостеприимство, как ритуал, как часть образа жизни является неотъемлемой частью традиционно казахской культуры. Она во многом обусловлена тем образом жизни, который вели казахи в своем большинстве. Когда мы говорим, что казахи были кочевниками, это не означает просто передвижение по голой степи, от одного пастбища к другому. У нас были оседлые поселения; казахские қыстау (зимовка) фактически и есть стационарное жилище. Тем не менее, степь представляла собой обширное пространство, где стационарные населенные пункты были очень редки и далеки, — объясняет Салтанат Асанова.

Кадр из видео @qalamhistory

Она подчеркивает, что в казахской степи всегда существовала городская культура, но она играла роль транзитных точек торговли и политических центров. В целом казахская степь — это большие пространства, и в таких условиях путник не мог выжить без помощи других людей. Путнику нужно пропитание и укрытие, но специальных мест, как караван-сараев или ямских станций, было очень мало, хотя такие места существовали уже во время Чингисхана.

— Именно поэтому гостеприимство было способом адаптации к тому образу жизни, который вели казахи. Путник всегда должен был рассчитывать, что в любом месте, где живут люди, получит ночлег и угощение, то есть пропитание. Это стало частью образа жизни, частью традиции, стало частью правил поведения, — говорит Салтанат Асанова.

По мнению историка, хотя гостеприимство было обусловлено образом жизни, оно имело и практическое значение. Во-первых, это обеспечивало безопасность путешествий. Во-вторых, способствовало безопасности самих людей, живущих в этих местах: человек, с которым преломили хлеб и разделили дастархан, уже не является врагом. Он воспринимался как близкий, снижалась враждебность и возможность конфликта.

В народной памяти существует легенда, связанная с личностью легендарного казахского хана Алаш хана. Согласно ей, когда он разделил наследство между своими сыновьями и каждому выделил «еншi», он также оставил неделимую часть имущества, предназначенную для путников.

Поэтому казахи встречают путника, как человека, посланного Богом. Если он уходит довольным, в дом приходит береке, құт, благословение. Это считается выполнением завета предков: средства на еду, ночлег и обогрев для путников были выделены еще с давних времен.

Эта традиция настолько укоренилась, что в обычном казахском праве существовало такое положение: если путнику было отказано в гостеприимстве, он мог пожаловаться бийям и старейшинам рода. Это считалось большим проступком и осуждалось обществом.

Құдайы қонақ: гость, посланный судьбой

В казахской традиции гостей по цели и характеру визита делят на несколько вида: құдайы қонақ (незнакомый путник), арнайы қонақ (почетный, приглашенный человек), қыдырма қонақ (случайно зашедший или пришедший «на угощение»). Для каждого из них существуют свои нормы гостеприимства и особые обрядовые традиции (кәде).

Особое место занимает институт құдайы қонақ — «гость от Бога». Это случайный путник, который оказался в доме не по приглашению, а по обстоятельствам.

— «Құдайы қонақ» — это путник, который путешествует и реально оказался в сложном положении. Он идет со своей целью, но по пути встречает определенных людей и просит у них погостить. Его не приглашали — он приходит сам, однако не с намерением там появиться, а так сложилась судьба. Ни люди, которые встречают его, ни путник не планировали встретиться в этой точке. Поэтому это считается волей высших сил, — объясняет Салтанат Асанова.

Хозяин дома обязан принять такого гостя, накормить, предоставить ночлег и защиту.

Вторая категория — арнайы қонақ. В отличие от «құдайы қонақ», это званые гости, заранее приглашенный человек. Поводов для приглашения гостей у казахов очень много, потому что почти все важные события отмечаются за дастарханом.

Қыдырма қонақ — это люди, которые либо случайно заезжают в гости, либо приходят, чтобы отведать угощение и пообщаться.

Коллаж: Kazinform / ИИ

Иерархия за дастарханом

По мнению историка, казахский дастархан — это не просто застолье, а обряд, ритуализированное пространство, через которое общество подтверждало иерархию и одновременно укрепляло единство.

— Казахский дастархан — это не просто сбор людей, которым хочется повеселиться и хорошо провести время. Это совсем другая цель. Казахский дастархан — это обряд. Это живая этнографическая традиция, которая идет из глубины веков, и сохранилась до сегодняшних дней, — говорит историк.

Во-первых, рассадка гостей за казахским дастарханом строго регламентирована. Самое почетное место — «төр» — занимают уважаемые люди, старшие и наиболее значимые гости. Далее распределение идет по принципу возраста, статуса и уважения: по правой стороне сидят наиболее почетные люди.

Подача блюд также строго обозначена традицией. Главным блюдом традиционно является мясо (ет), особенно конина и баранина. Каждая часть туши имеет свое значение и распределяется не случайно. Каждая часть животного соответствует определенному статусу и социальному положению гостя.

Например, голова жертвенного животного традиционно подается самому старшему или уважаемому человеку. Это не просто угощение, а знак уважения и признания его социального положения.

Зятю (күйеу бала) обычно подают грудную часть (төс). Для замужней дочери и ее мужа заранее откладывают грудную часть и копчиковую кость (құйымшақ) на случай их визита.

Остальные части, такие как тоқпан жілік и асықты жілік, как правило, подают молодежи.

Отдельно стоит отметить особенности кухни. В традиционной казахской культуре в качестве тұздық — соуса, которым поливали мясо, в основном использовали соль и натуральный сушеный степной чеснок. Историк объясняет, что по казахской степи, через которую проходил Великий шелковый путь, активно торговали различными специями, но они были дорогими. Кроме того, натуральное мясо само по себе отличалось насыщенным вкусом, поэтому основа вкусовой палитры формировалась вокруг мяса и бульона.

Сила слова: бата и тілек

Главной частью этого ритуала является высказывание благопожеланий — бата беру, тілек айту. Считается, что чем больше и красноречивее звучат благопожелания, тем больше құт-береке (изобилие и благодать) придет в дом к тем, кто пригласил гостей. Хозяева стараются, чтобы все гости были угощены, сыты и довольны, поскольку они участвуют в ритуале жертвоприношения и задабривании духов.

«Құдайы тамақ» (ритуальный обед) проводится по разным поводам: чтобы путник благополучно вернулся домой, чтобы важное дело завершилось успешно, а также для отмечания значимых этапов или радостных событий.

— То есть у нас много причин для собрания людей. Очень часто говорят, что у нас такие застолья проходят как собрания. Казахский дастархан, казахские застолья — это не просто развлечение, а ритуал с глубоким смыслом и целью, — заключила Салтанат Асанова.

Ранее известный этнограф и мастерица Булбул Капкызы рассказала о казахском орнаменте — ою и его значении.

Также Kazinform писал о том, как казахи переживали зиму и о системе выживания кочевого общества.