Как орнаменты отражают мир кочевников и их связь с природой

По словам мастерицы, хотя слова «ою-өрнек» часто произносятся вместе, между ними есть смысловое различие.

Ою — это узор или орнамент, созданный путем вырезания, выкраивания, которая затем клеится на поверхность предметов быта, одежды, войлочных ковров (сырмак, текемет). Она отмечает, что ою не является самостоятельным произведением, оно становится таковым только тогда, когда прикрепляется или соединяется к другому предмету.

Өрнек — это узор, который наносится на ювелирные изделия путем гравировки, наслоения или тиснения.

Ою как «QR-код» древности

По мнению этнографа, казахский орнамент в древности был не просто украшением, а средством коммуникации. В те времена узоры на одежде или оружии служили своеобразным паспортом: по ним определяли происхождение человека, его статус и род деятельности. Это была системой кодов, которая позволяла степной цивилизации говорить без слов.

— Сегодня для нас ою — это лишь элемент декора. Однако в древности он служил средством общения, способом передачи информации. Например, на Великом шелковом пути разные народы, люди разных культур, не владея языками друг друга, считывали информацию через узоры. Если сегодня мы ориентируемся по унифицированным знакам в аэропортах или дорожным указателям, то для наших предков таким навигатором был ою. Важно помнить, что это символ, определяющий наш национальный менталитет и систему ценностей, — подчеркивает Булбул Капкызы.

Тесная связь с природой

Этнограф отмечает, что источником казахских орнаментов является природа. Жизнь в тесной гармонии с природой позволила кочевникам превращать природные явления и объекты в художественные образы, которые запечатлены в орнаментах.

По ее словам, орнаменты и узоры разных регионов Казахстана отличались особенностями, присущими только их стилю. Они формировались под влиянием ландшафта и преобладающего хозяйства конкретного региона. К примеру, на востоке Казахстана, где развито животноводство, преобладают роговидные узоры — қошқар мүйіз (бараний рог), ай мүйіз (лунный рог), сыңар мүйіз (одинокий рог). Помимо этого есть символы, обозначающие других животных и птиц: түйе табан (верблюжья ступня), қазтабан (гусиные лапки), ботамойын (шея верблюжонка), қазмойын (гусиная шея), құс қанаты (крыло птицы), балық көз (рыбий глаз), ботагөз (глаз верблюжонка), құстұмсық (птичий клюв).

В регионах с развитым земледелием и оседлым образом жизни, например, на юге страны доминируют цветочные и растительные мотивы.

Если на востоке преобладало скотоводство, а на юге — земледелие, то на западе широко использовались растительные орнаменты, связанные со злаковыми культурами. Узоры в виде проса, пшеницы и ячменя стали главными символами достатка, плодородия.

Таким образом, казахский народ отражал свой жизненный опыт в орнаментах. Каждый орнамент — будь то «бараний рог» или «верблюжий след» — несет в себе смысл и показывает связь человека с природой, отмечает этнограф.

Техника изготовления

По словам мастерицы, орнаменты чаще всего делят по сфере применения:

архитектурные орнаменты встречаются в мавзолеях Ходжи Ахмеда Яссауи, Айша-биби, Карахана и древней бане Арасан в Таразе. Эти узоры чаще имеют графический характер и редко используются в повседневном быту.

к бытовым орнаментам относятся узоры на предметах юрты (сырмак, текемет, ковер), одежде и женских украшениях.

ювелирные узоры для украшений.

Орнаменты также делят по технике изготовления: в ювелирном искусстве применяются такие методы, как зернение, скручивание, зернение, формовка, резка, штамповка и филигрань, а в быту — обработка и окантовка, вышивка, сшивание, плетение, валяние, тиснение, окантовка, аппликация и наслоение узоров.

Ою — это зашифрованное пожелание

Ою выполняет не только эстетическую функцию, а прежде всего это пожелание и напутствие. Через узоры транслируется отношение человека к миру и его надежды на будущее.

Этнограф отмечает, что орнамент связан с красотой: мастерица, увидев красивый образ, изящно переносит его в изделие. Например, птичьи образы символизируют небо и свободу, растения — земную поверхность и жизнь, рыбы — нижний мир.

В орнаменте нет строгих границ, это плод фантазии мастера. Один и тот же «қошқар мүйіз» (бараний рог) может использоваться в ювелирных украшениях, и на текемете, и на сапогах, в изготовлении коржынов, в элементах одежды, в строительном деле.

— Мастера не устанавливали жестких рамок «можно/нельзя», а руководствовались художественным чутьем. К примеру, орнамент «мүйіз» использовали во всевозможных композициях. Иногда я слышу мнение, будто «қошқар мүйіз» (бараньи рога) запрещено использовать на обуви. Если этот узор является центральным элементом ковров-сырмаков и мы по нему ходим, то почему его нельзя вышивать на сапогах? Область применения казахских орнаментов широка, ограничения касаются лишь смыслов и уместности. Ою не делятся строго на мужские и женские, только существует понятие «статуса личности». Например, узор «Күн» (Солнце) — символ власти и личности. Его вышивали на спину шапанов мужчин, глав семей и лидеров, с пожеланием удачи. Его нельзя использовать в коврах или женской одежде. Остальные узоры являются общим наследием, важно лишь применять их к месту и со вкусом. Нужно лишь найти сочетание, — говорит Булбул Капкызы.

Однако, отмечает мастер, некоторые правила стоит соблюдать. Например, шанырак — сакральный центр юрты, является священным символом. Поэтому его строго запрещено наносить на постель или ковры, по которым ходят ногами — он всегда должен находиться сверху.

В каждом орнаменте присутствует содержательный смысл. Мастерицы, обладая богатой фантазией, превращали реальные образы в символические послания.

— Ою — это всегда пожелание, оберег, напутствие и ырым (доброе предзнаменование). Например, наши бабушки часто вышивали узор «тасбақа» (черепаха) на одежде тех, кто отправлялся в дальний путь. Черепаха — символ долголетия и привязанности к дому. Она всегда возвращается домой. Это было пожеланием прожить долгую жизнь и обязательно вернуться из странствий живым и здоровым, — говорит мастерица Булбул Капкызы.

Она отмечает, что некоторые ошибочно полагают, что узор «түйетабан» нельзя использовать в одежде. Но это не изображение ступни верблюда, а художественный образ — символ стойкости, силы и выносливости. Его часто наносят на мужскую одежду, чтобы наделить обладателя качествами этого животного.

Птичьи узоры, такие как құсмұрын (клюв птицы), құсқанат (крыло птицы), аққу мойын (лебяжья шея), традиционно украшают одежду девочек — сәукеле или бешмет. В этом жесте зашифровано материнское благословение: «Будь свободной, независимой и нежной, как лебедь, найди свою верную любовь».

Этнограф Булбул Капкызы подчеркивает, что секрет подлинного мастерства — в чувстве меры и масштаба. Главная задача мастера — соблюсти баланс и пропорции. На крупных изделиях (сырмаки, текеметы) орнаменты должны быть крупными и выразительными, а в одежде — изящными, мелкими и утонченными.

— Ою уместен только тогда, когда он гармонично вписывается в изделие. Мой совет современным мастерам: не стоит перегружать, важна соразмерность. Покрывать всю одежду орнаментом, подобно обоям, — признак отсутствия вкуса. Человек не должен выглядеть так, будто на него набросили ковер. Традиционно узоры на одежде наносились только на воротник, подол и края рукавов, — заключила мастерица.

Казахский орнамент — это баланс между фантазией мастера и уважением к традиции. В каждом орнаменте скрыт смысл: мастер берет образы из природы и превращает их в напутствие или оберег.

