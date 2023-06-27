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Госсоветник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 16:35
Госсоветник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции НДПП «Ауыл» Анас Баккожаев, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев, руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов.

Участники встречи обсудили пути реализации инициатив и поручений Главы государства, обнародованных на втором заседании Национального курултая в г. Туркестан.

Государственный советник отметил, что практическое воплощение новых президентских инициатив требует законодательной поддержки и, в целом, активного содействия депутатского корпуса.

В свою очередь, руководители парламентских фракций высказали свои предложения по продвижению новой общенациональной повестки.

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