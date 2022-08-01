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Госсоветник РК встретился с президентом Международной Тюркской академии
1 Августа 2022 20:16

Госсоветник РК встретился с президентом Международной Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госсоветник РК Ерлан Карин встретился с президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали. На встрече Государственный советник РК отметил важность развития культурно-гуманитарных связей между тюркоязычными государствами и обозначил приоритетные направления в сфере образования и науки страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин акцентировал внимание на важных и значимых инициативах Главы государства в сфере духовности, культуры, образования, науки, озвученных в его выступлениях в Национальной академии наук и на Национальном курултае.

Дархан Кыдырали рассказал о работе Тюркской академии в области образования и науки, в том числе о мероприятиях, проводимых в этой международной организации в рамках 175-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова и 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова. Кроме того, он рассказал о ходе археологических раскопок и экспедиций в Монголии, которые продолжены после пандемии.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления сотрудничества между тюркоязычными государствами. В этой связи президент Академии поделился своим видением, касающимся расширения взаимодействия братских стран, а также высказал предложения о праздновании знаменательной даты.


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